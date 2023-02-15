Dizanteri salgınına karşı önlem alınmalı

Deprem bölgesinde soğuk havalardan ötürü afetzedeler sağlık sorunlarıyla da karşı karşıya kaldı. Uzmanlar deprem bölgelerinde yaşayan kişilere verilen yiyecek, içecek ve kıyafetlerin hijyenik olması konusunda uyarılarda bulunuyor. Aynı zamanda yetersiz koşulların dizanteri hastalığına da maruz kalabileceğini söylüyor. Birçok yardımın gittiği deprem bölgesinde uzmanlar hijyen sorununun salgın riski oluşturacağına dikkat çekiyor. Sağlıklı su bulamayan vatandaşların hijyenden uzaklaşarak şebeke sularına yönelmesini belirten uzmanlar bu durumun dizanteri riskine yol açabileceği uyarısında bulunuyor.



ELLERİN TEMİZLİĞİNE DİKKAT EDİLMELİ

Temiz koşulların olmadığı bölgelerde gözüken dizanteri, hafif ila şiddetli şekillerde semptomlar göstermektedir. Bu semptomlar; ishal, mide ağrısı ve mide krampları şeklinde görülmektedir. Vücut dışında uzun süre boyunca hayatta kalabilen dizanteri amipleri, yiyecekleri ve suları kirletebilirler. Böylece insanlara doğrudan ulaşan amipler, enfeksiyonun yayılma riskinin artırmaktadır. Aynı zamanda tuvalet sonrası ellere de yerleşebilirler. Dizanteri enfeksiyonundan sakınmak için düzenli olarak, özellikle tuvalet ihtiyacımız giderildikten sonra ve yemeğe başlamadan önce ellerin temiz olduğundan emin olmalıyız.