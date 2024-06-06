Diyet yaparken sağlığınızdan olmayın!

Son dönemlerin en popüler diyet türlerinden olan ve kilo vermek isteyen kişilerin sıklıkla başvurduğu bir yöntem olan "aralıklı açlık diyeti" beraberinde sağlık sorunlarını da getiriyor.

Açlık diyeti uygulamanın herkese uygun olmadığını ifade eden Metabolizma Hastalıkları uzmanı Mustafa Altay, kişilerin sağlığını tehlike edebileceği konusunda uyarılarda bulundu.

Yağ eritmek, hızlı kilo kaybetmek ve diyabet, kolesterol ve tansiyon sorunu yaşayanların tercih ettiğini söyleyen Altay, aralıklı açlık diyetinin herkese uygun olmadığını söyledi.

Söz konusu diyette sıvı tüketiminin önemine dikkat çeken Altay, yeterince su içilmediği takdirde halsizlik, baş dönmesi, baş ağrısı gibi sıkıntılarla karşı karşıya kalınabileceğine dikkati çekti.

Altay, "Açlık süresini aşırı uzatmak sağlığınızı olumsuz etkiler" dedi.