VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
CHP'Li İBB'nin 2023 yılı reklam bütçesi dudak uçuklattı
Kuvvetli sağanak ve kar geliyor
Diyet ürünler de kan şekerini yükseltir
Kazdağları'nın yüksek kesimleri beyaza büründü
Musk, Twitter'ın 'ifade özgürlüğünü kısıtlaması' ile ilgili dosyaları yayımlayacak
Kazakistan, Rusya'ya ihracat kapsamını genişletti
Hollanda Başbakanı Rutte: Ukrayna'ya hava saldırıları barbarca
Sosyal konutta 23 ilin kuraları tamamlandı
Beyaz Saray: Türkiye'nin kendisini ve sınırlarını savunma hakkı var
Bir yemin ettim ki dönemem
Bakan Akar: Kıbrıs bizim milli meselemiz
TBMM Başkanı Şentop: Tüm dostlarımızdan ilkesel bir duruş bekliyoruz
Almanya Başbakanı, vatandaşlık yasasında reform yapma sözünü tekrarladı
AB Komisyonunun genişlemeden sorumlu üyesi: Bosna Hersek'in AB yolu açık
Dinleme skandalı, Yunan Parlamentosu'nda görüşüldü
Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde bir asker şehit oldu
ABD'de 10 kişiyi öldürmekten yargılanan saldırgan suçlamaları kabul etti
Başkan Erdoğan'dan şehit ailelerine taziye mesajı
Stoltenberg: Putin kışı Ukrayna'ya karşı silah olarak kullanmaya çalışıyor
Bakan Bilgin: Asgari ücrette ilk toplantı perşembe günü
Hindistan'da Müslüman öğrenciye "terörist" benzetmesi yapan profesör açığa alındı
Fuat Oktay: Türkiye sosyal yardım tecrübelerini paylaşabilir
Başkan Erdoğan: Sözleşmeli personel statüsünü yeniden belirledik
AB, Rusya'ya yaptırımları delenleri cezalandırmaya hazırlanıyor
29 Kasım 2022 Salı 07:30:00 - Güncelleme:29 Kasım 2022 Salı 07:30:00

Diyet ürünler de kan şekerini yükseltir

ABONE OL

Light olarak tanımlanan diyet ürünler genelde yağı azaltılmış seçeneklerdir ve enerji verir. Dolayısıyla bu ürünler gereğinden fazla porsiyonlarda tüketildiğinde kilo aldırabildiği gibi kan şekerinin de yükselmesine neden olur.

Light olarak tanımlanan diyet ürünler genelde yağı azaltılmış seçeneklerdir ve enerji verir. Dolayısıyla bu ürünler gereğinden fazla porsiyonlarda tüketildiğinde kilo aldırabildiği gibi kan şekerinin de yükselmesine neden olur.

Dünyadaki en yaygın kronik hastalıklardan biri olan diyabet takibinde beslenmenin çok önemli bir yer tuttuğunu belirten Uzm. Dyt. Buket Ertaş Sefer, çevreden duyularak yapılan uygulamaların yarardan çok zarar getireceğini ve tedaviyi de olumsuz etkileyebileceğine dikkat çekti. Özellikle diyabetli ya da prediyabet dönemindeki kişilerin sağlıklı ya da doğru olduğunu düşünerek yaptıkları beslenme hatalarına dikkat çeken Dyt. Sefer, konuyla ilgili şu bilgileri verdi:

'KEPEKLİ' DİYE MASUM DEĞİL

Kepekli ürünlerin normal ürünlere kıyasla daha fazla posa içerdiğini ve posanın da kan şekerini dengelemede önemli rol oynayan bir karbonhidrat (cho) çeşidi olduğunu belirten Dyt. Buket Ertaş, kepekli ürünleriniz de fazla tüketimin hem kan şekerini yükselteceğini hem de kilo aldıracağını söyledi. Dyt. Sefer, "Light olarak tanımlanan diyet ürünler genelde yağı azaltılmış seçeneklerdir ve enerji verir. Dolayısıyla bu ürünler gereğinden fazla porsiyonlarda tüketildiğinde kilo aldırabildiği gibi kan şekerinin de yükselmesine neden olur."

MEYVEDEN TATLILARI DA ZARARLI

Fazla fruktoz yani meyve şekeri tüketiminin kan şekerinde dengesizlikler, gestasyonel diyabete yatkınlık, karaciğerde yağlanma ve göbek bölgesi kalınlaşması riskini artırabileceğini işaret eden Dyt. Sefer, konuyla ilgili şu bilgileri verdi: "Şüphesiz vücuda en zararlı bileşenlerden biri eklenti şeker. Sadece diyabet hastaları için değil sağlıklı bireyler için de istemediğimiz bir besin çeşidi. Sağlıklı yaşam ve sağlıklı beslenmenin popüler olduğu bu günlerde şeker ilavesiz tatlılar çokça gündemde yer alıyor. Şekerli tatlılar yerine bu tarifleri tüketmek oldukça mantıklı ve sağlıklı bir dönüşüm oldu. Fakat bu ürünlerin de kalorisi olduğu ve doğal da olsa fruktoz içerdiği unutuldu. Fazla fruktoz, yani meyve şekeri tüketildiğinde kan şekerinde dengesizlikler, gestasyonel diyabete yatkınlık, karaciğerde yağlanma ve göbek bölgesi kalınlaşması riskini artırır. Dolayısıyla evet eklenti şeker tüketmemek çok sağlıklı ancak bu sınırsız doğal meyve şekeri tüketebileceğimiz anlamına gelmez."

KALİTELİ KARBONHİDRATA İHTİYAÇ VAR

Diyabetli olsun ya da olmasın her insanın kaliteli karbonhidrata ihtiyacı olduğunu hatırlatan Dyt. Sefer, "Genel olarak, kan şekerini hızlı yükseltmeyen, besleyiciliği ön planda olan komplex karbonhidratlar bizim sağlıklı dediğimiz karbonhidratın genel tanımıdır. Kuru baklagil çeşitleri, tam buğday, çavdar, siyez, kara buğday gibi kaliteli unlardan yapılmış ekmek ve türevleri, bulgur gibi. Bunlar hayatımızda olması gereken karbonhidrat kaynaklarıdır" ifadelerini kullandı.

6 ANA, 6 ARA ÖĞÜN DÜZENİ SAĞLAYIN

6 ana, 6 ara öğün düzeninin çoğu hastaya dezavantaj sağlayan eski bir söylem olduğunu belirten Dyt. Sefer, "Hastanın klinik durumu çok öğün yapmasını destekliyorsa elbette bu şekilde planlanmalıdır. Ancak, çoğu diyabet hastası zaten fazla atıştırdığı ve gereksiz kalori aldığı için bu döngü içine girmiştir. Dolayısıyla, hipoglisemi riskiniz yoksa diyetisyen ve hekim kontrolünde öğün sayısını azaltmakta fayda var. Özellikle insülin direnci ve bel çevresi kalın olan hastalarda hafif açlık tedaviyi olumlu yönde etkilediği bilinmektedir." dedi.

BAL VE PEKMEZ DE GLUKOZ VE FRUKTOZ İÇERİR

Balın sağlığımız için yararlı olmakla birlikte içeriğinde glukoz ve fruktoz bulunduğunu söyleyen Dyt. Buket Ertaş Sefer, "En doğalını da bulsanız maalesef bal glukoz ve fruktoz içerir. Doğal olan gıdalar sağlığa fayda sağlasa da kan şekerinizi yükseltir. Yani faydalı olan şeyler kan şekerime zarar vermez düşüncesi yanlıştır" ifadelerini kullandı.

Etiketler : DİYET ÜRÜNLER DE KAN ŞEKERİNİ YÜKSELTİR BAL VE PEKMEZ Uzm. Dyt. Buket Ertaş Sefer
Özge Ulusoy: Spor yaparken gelinlik giyeceğim

Özge Ulusoy: Spor yaparken gelinlik giyeceğim
Kardeşlik Ödülleri

Kardeşlik Ödülleri
İnatçı sevgili

İnatçı sevgili
Elif Ana'ya geri sayım

Elif Ana'ya geri sayım
Hande Erçel 29 oldu! Pastası Mavi'den

Hande Erçel 29 oldu! Pastası Mavi'den
Kızlarıyla Londra tatili

Kızlarıyla Londra tatili
Öğretmenlere söylediler

Öğretmenlere söylediler
‘Teşkilat'tan taklit göndermesi

‘Teşkilat'tan taklit göndermesi
007 Kaan Bond!

007 Kaan Bond!

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX