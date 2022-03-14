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14 Mart 2022 Pazartesi 08:30:00 - Güncelleme:14 Mart 2022 Pazartesi 08:30:00

Diyabeti olanların böbrekleri tehlikede

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Kronik böbrek hastalığının önemli bir toplum sağlığı sorunu olduğunu belirten Nefroloji Uzmanı Prof. Dr. Memnune Sena Ulu, "Ülkemizde her 6-7 kişiden birinde kronik böbrek hastalığı bulunmaktadır.

Kronik böbrek hastalığının önemli bir toplum sağlığı sorunu olduğunu belirten Nefroloji Uzmanı Prof. Dr. Memnune Sena Ulu, "Ülkemizde her 6-7 kişiden birinde kronik böbrek hastalığı bulunmaktadır. Hastalık son aşamaya kadar belirti vermeden ilerleyebildiğinden, pek çok böbrek hastasının hastalığından haberi olmamaktadır" dedi. Erken evrelerden itibaren hastalığın fark edilmesinin çok önemli olduğunun altını çizen Prof. Dr. Ulu, kronik böbrek hastalığına yakalanma riski daha yüksek olan kişileri şu şekilde açıkladı: "Diyabet, hipertansiyon, polikistik böbrek hastalığı, ailesel geçişli böbrek hastalığı olan kişilerde, kronik böbrek hastalığı riski çok yüksektir. Erken evrelerden itibaren hastalığın fark edilmesi, kronik böbrek hastalığının ilerleme hızını yavaşlatabilir, bazen durdurulmasını da sağlayabilir. Ancak ileri evrelerde tanı konulması durumunda, bu ihtimal önemli oranda azalacaktır."

Etiketler : Diyabeti olanlar böbrek Prof. Dr. Ulu kronik böbrek şeker
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