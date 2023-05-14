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14 Mayıs 2023 Pazar 08:30:00 - Güncelleme:14 Mayıs 2023 Pazar 08:30:00

Diyabet ve yüksek tansiyon dostu: Bakliyat

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Tüm dünyada milyarlarca insanın en önemli protein kaynağı olan baklagiller, Türk mutfağında da çok önemli bir yere sahip.

Tüm dünyada milyarlarca insanın en önemli protein kaynağı olan baklagiller, Türk mutfağında da çok önemli bir yere sahip. Diyetisyen Sibel Mumcu, "Bakliyatlar; insan sağlığını koruyan, iyileştiren, diyabet, şeker, kalp hastalıkları, yüksek kolesterol ve anemi gibi pek çok sağlık sorunu ile mücadelede öne çıkan önemli bir besin ailesidir. Glüten içermeyen, vejetaryen ve vegan beslenen bireylerin beslenmesinde önemli miktarda protein sağlayan baklagiller, geleceğin gözde gıdaları arasında yer alıyor" açıklamasında bulundu. Diyetisyen Sibel Mumcu, "E ve B12 dışındaki B vitaminleri ile kalsiyum, çinko, magnezyum, demir, fosfor ve potasyum zengini olan baklagiller, C vitamini içeren besinlerle tüketildiklerinde içerdikleri demirin emilimi daha da kolaylaşır. Genel olarak yağ oranları düşüktür, çözünür lif bakımından en zengin içeriğe sahiptirler ve glisemik indeks değerleri düşüktür. Bu özellikleri ile kan şekerinin kontrol altına alınmasına ve yüksek kolesterolün düşürülmesine olumlu katkıda bulunurlar. Diyabet ve kalp hastaları için en iyi seçimlerden biri olan baklagillerin obezite ile mücadeleye yardımcı olduğu da çalışmalarla gösterilmiştir. Bu nedenle haftada en az 2-4 kez tüketilmeleri gerektiği önemle hatırlatılmaktadır" dedi.

Etiketler : diyabet tansiyon bakliyat
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