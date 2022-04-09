Diyabet ve tansiyon hastalarına oruç uyarısı

Dikkat edilmediği takdirde var olan hastalıkların ilerleyebileceğini ve diğer rahatsızlıkları da tetikleyebileceğini belirten Endokrinoloji Uzmanı Prof. Dr. Deniz Gökalp, beslenme ve tedavi konusunda tavsiyeler verdi. Diyabet hastalarının oruç tutma konusunda hekimlerce gerekli tetkiklerinin yapılmasının hayati önem taşıdığını belirten Prof. Dr. Gökalp, özellikle günde 4 kez insülin kullanan hastaların oruç tutmalarının genel sağlık ve hipoglisemi yani şeker düşüklüğü açısından problem oluşturabileceğini belirtti.

