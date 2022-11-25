Diyabet gizli şeker döneminde önlenebilir

Çağın salgını olarak görülen diyabet, her geçen gün artıyor. Diyabetin çeşitli organlarda yarattığı etkilerin istenmeyen sonuçlara kadar ilerleyebildiğini belirten Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Dr. Erdem Türemen, "Diyabet hastalığı iyi bir takip ve hasta uyumuyla kontrol altına alınabilir. Özellikle bilinçli hareket etmek ve tedaviye uyum sağlamak hastaların yaşam kalitesini yükseltiyor" açıklamasında bulundu. Halk arasında "gizli şeker" olarak bilinen dönemin tıp dilinde pre-diyabet olarak tanımlandığını ve bu dönemde hastanın diyabet riskinin arttığını belirten Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Dr. Erdem Türemen, "Pre-diyabeti çok önemsiyoruz çünkü bu dönemde bazı önlemler almak, birtakım ilaçlar kullanmak, hayat tarzını değiştirmek ya da diyet yapmak gibi pek çok adım muhtemel bir diyabetin önüne geçebiliyor" dedi.

DÜZENLİ SPOR RİSKİ AZALTIYOR

Gizli şeker döneminde diyabeti yavaşlatmanın mümkün olduğunu söyleyen Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Dr. Erdem Türemen, "Yaşam tarzını değiştirmek, düzenli spor yapmak ve sağlıklı beslenmek diyabet riskini azaltıyor. Bu dönemde önemli olan kilo kontrolünü sağlamak. Bunun için de düzenli beslenmek ve hareket etmek oldukça önemli" açıklamasında bulundu.