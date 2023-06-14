Diş temizliğinde en etkili yöntem diş ipi kullanmak

Fırçalama sırasında dişlerin sadece görünen yüzeylerinin temizlenebildiğine dikkat çeken Periodontoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Kübra Güler, diş aralarının temizliğinin diş ipiyle mümkün olabileceğini söylüyor. Diş iplerinin materyal olarak genel anlamda doğal ya da naylon olarak ikiye ayrıldığını dile getiren Güler, "Doğal materyalden olanlar kopmaya karşı dirençli olabilmeleri için yapay olanlara göre çok az daha kalın olabiliyor. Bu nedenle diş kontakları çok sıkı olan bireyler, diş arasına girmesi zor olacağı için, doğal diş iplerinin kullanımında güçlük yaşayabilirler. Naylon olanlar ise mumlu ya da mumsuz olabiliyor. Mumlu olanlar üzerine ekstradan mum eklendiği için biraz daha kalın olabilir, ancak mum kayganlık sağlayacağı için diş aralığına girdirmekte zorlanmazsınız" dedi.