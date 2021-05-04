Diş tedavisine pandemi ayarı

Salgın döneminde hasta ile hekiminin yakın temasının azalması için dijital sisteme geçildi. Ağız içerisinden görüntü alabilen hassas kameralarla dişlerin ölçüsü alınıp bilgisayara aktarılıyor. En uzun tedavilerde bile hasta sadece iki kez dişçi koltuğuna oturuyor.

Koronavirüs salgınında diş kontrollerini yaptırmak isteyenler ya da zorunlu olarak dişçi koltuğuna oturmak zorunda kalanlar tedirginlik yaşıyor. Ağız içi işlem yapıldığı için virüs kapma riskinin daha yüksek olduğunu düşünenlerin imdadına yine diş hekimleri yetişti. Koronavirüs riskini azaltmak için diş tedavisinde 'dijital döneme' geçildi. Yeni sistemi anlatan Diş Hekimi Dr. Hatice Özçelik, "Pandemi döneminde teknoloji bize çok yardımcı oldu. Hastalarla koltuk başında geçirdiğimiz süre çok kısaldı. Birebir hasta ile yakın çalıştığımız için hem de ağzı açık savunmasız bir şekilde klinik ortamında bekliyor olması tedirgin ediciydi. Bu sürecin kısalması bizim için çok önemli oldu. Dolayısıyla hasta ile temasımızın azalması, hastanın bizlere gelip gitme oranının azalması bunlar koronavirüs ile mücadele acısından da çok önemli" dedi.

AĞIZ İÇİ TARAMA KAYDI YAPILIYOR

Diş Hekimi Dr. Hatice Özçelik yeni sistemi şöyle anlattı: "Ağız içerisinden görüntü alabilen hassas kameralarla restorasyon yapılacak dişin ölçüsü alınıp bilgisayara aktarılıyor. Ölçü maddesinin ağızda sertleşme süresi boyunca beklenmemesi, özellikle bulantı refleksi olan ve ölçü kaşığının ağzına yerleştirilmesinden rahatsız olan hastaların tedavisini kolaylaştırıyor. Bir işlem öncesinde hastanın yüz fotoğrafları ve ağız içi tarama kaydı, bilgisayardaki özel programlara aktarılarak hastanın tedavi sonrası diş şekli ve yüzüyle birlikte görünümü elde edilebiliyor."

HERŞEY DİJİTAL ORTAMDA HAZIR

Hastanın yüz, ağız ve dişlerine ait bilgilerin doğru şekilde ölçülmesine, yüksek teknik hassasiyetle analiz edilmesine, hastanın kendi tedavi tasarımlarına katılabilmesine olanak sağladığını belirten Uzman Dt. Hatice Özçelik, "Böylelikle muayene ve teşhis aşamasından itibaren doğru tedavi yöntemleri seçilerek, uygulanan işlemlerde yüksek tedavi başarısı elde edilebiliyor. Protez, kaplama, porselen dolgu, implant, gece plakları gibi uygulamalar dijital ortamda hazırlanıyor. İki seansta hasta alabileceği tedavinin hepsini almış oluyor" diye konuştu.