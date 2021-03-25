Diş sıkmanın bir nedeni de: Antidepresanlar
Pandemi döneminde her yaştan bireyi saran kaygı ve endişe halinin, farklı travmalara yol açabildiğini kaydeden Prof. Dr. Burçin Büyükünaldı, bu dönemde yaşanan psikolojik gerilimlere bağlı olarak kimi fiziksel sağlık sorunları da gözlenebildiğini söyledi.
Büyükünaldı, "Yoğun stres altında olma durumunun en belirgin örneklerinden olan gece uykuda diş sıkma-diş gıcırdatma (bruksizm) vakalarının da arttığı pandemi döneminde kullanılan ilaçlar da bruksizmi tetikleyici etki yapabiliyor" diye konuştu. Prof. Dr. Büyükünaldı, şunları söyledi: "Stres oranının arttığı, panik atak ve kaygı bozukluğu gibi rahatsızlıkların bruksizmin oluşmasında etken olduğu bilinmekle beraber, bu tip rahatsızlıkların tedavisi amacıyla kullanılan çoğu antidepresan ilaçların yan etkilerinin de diş sıkmayı arttırdığı bilinmektedir. Bu nedenle bruksizm olgusunu iyi özümsemiş hekimler ile çalışmak oldukça önemlidir. Bir diğer neden de alkol tüketimi, uyku bozuklukları, çeşitli kardiyovasküler rahatsızlıklar olabilmektedir. Bruksizmin sağlıklı bir şekilde teşhis edilebilmesi için hastalardan iyi bir sistemik geçmiş alınması gerekmektedir."