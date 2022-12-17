Diş Hekimi Ömer Ekiz, “Farhana Bodi, diş tedavisi için Türkiye'yi tercih etti”

Günümüzde daha kaliteli ve profesyonel sağlık hizmeti almak ve tedavi görmek isteyen 300 milyondan fazla insanın sağlık turizmi kapsamında ülkeleri dışına çıktığı biliniyor. Dünya sağlık turizmi harcamaları ise yaklaşık 500 milyar olarak ifade ediliyor. Netflix Dubai Bling adlı reality şovunun ünlü yıldızı Farhana Bodi, "Profesyonel sağlık hizmetleri için Türkiye'yi tercih ettim. Sonuçtan çok memnunum iyi ki Türkiye'ye gelmişim" şeklinde konuştu.

"TÜRKİYE YURT DIŞI UÇUŞ AĞI ÇOK GENİŞ BİR ÜLKE"

Türkiye'ye yurt dışından ulaşımın kolay olmasının sektör için çok büyük avantaj olduğunu dile getiren Diş Hekimi Ömer Ekiz, "Türkiye'deki sağlık sektörü son derece gelişmiş durumda. Bu da Avrupa'dan ve Amerika'dan tedavi olmak için Türkiye'ye gelenlerin sayısını her geçen gün daha da artırıyor. Kolay ulaşım her hastanın tercih edeceği seçenekler arasında yer alır. Türkiye yurt dışı uçuş ağı çok geniş bir ülke. Lokasyon olarak da çok merkezi bir konumda olduğu için tedavi olmak isteyen hastalar rahatlıkla gelebiliyor. Türk sağlık sektörü iyi ve kaliteli hizmet verirken, havayolu şirketleri de sağlık sektörüne büyük katkı sağlamış oluyor" şeklinde konuştu.