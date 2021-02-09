Diş fırçası 3 ayda bir değiştirilmeli

Ağız ve diş sağlığını korumanın en basit ve etkili yollarından biri olan diş fırçalamanın oldukça önemli olduğundan bahseden Ağız ve Diş Sağlığı Doktoru Dt. Tarcan Topçuoğlu, "Dişlerin düzenli olarak fırçalanmasıyla birçok ağız ve diş probleminin önüne geçilebilir" dedi. Doğru bir şekilde diş fırçalamanın yetişkinler için en az iki dakika sürmesi gerektiğini dile getiren Dt. Topçuoğlu, dişeti çizgisine dikkat ederek kısa ve nazik hareketlerle fırçalamak gerektiğini ifade etti. Ayrıca dişlerin arka kısımlarına, özellikle dolgu, kuron ve diğer tedavi uygulanmış dişlere ulaşmanın öneminden de bahsetti. Diş fırçası kıllarının yanlara doğru eğilmeye başladığı anda, yaklaşık olarak üç ayda bir fırça değiştirilmesinin uygun olduğunu belirten Topçuoğlu, yıpranmış fırçalarla diş fırçalamanın dişlere zarar verebileceğini vurguladı. Tüm bunlarla birlikte diş fırçalamak kadar düzenli aralıklarla diş hekimine kontrole gitmenin de birçok ağız ve diş problemini geride bırakacağının önemini dile getirdi.

