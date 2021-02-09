  • BIST
    1543.52
  • Dolar
    7,0933
  • Euro
    8,5845
  • Altın
    420,9570
İstanbul
12 / 16
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Yeniden yapılandırmaya hız veren Erciyes Anadolu Holding 2020 yılını rekorla kapattı
Merkez Bankası Başkanı Ağbal'dan flaş açıklama
Diş fırçası 3 ayda bir değiştirilmeli
Öğün atlayıp aç kalmak zayıflatmaz
Maskeli depresyon pandemide nüks etti
Gözü rahatlatan 20-20-20 kuralı
19 Şubat'ta 'Duru Olmak'
Cem Karaca'nın 17. yılına özel klip
Türkiye'nin Milli Uzay Programı bugün tanıtılacak
Anne bu kez ABD'de!
O sözlere mesaj yağdı
Hayalim anneannemdi
Oğlum sağlıklı!
Yeğeniyle pandemi müziği
Şarkılara ara vermek yok!
Diziye ‘virüs' molası
Kendi şirketinde artık takı yapıyor
Meme kanseri artık en sık görülen kanser türü
İzmir'de 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
"Girdiğiniz yolun sonu uçurumdur"
Hindistan, 17 Rafale savaş uçağını martta teslim alacak
Sağlık Bakanlığı'ndan yeni karantina kararı
Midesinden 54 tane mıknatıslı bilye çıktı
Hiç kar görmediler, branda ve kartonla kaydırak yaptılar
09 Şubat 2021 Salı 14:07:00 - Güncelleme:09 Şubat 2021 Salı 15:16:00

Diş fırçası 3 ayda bir değiştirilmeli

ABONE OL

Ağız ve diş sağlığını korumanın en basit ve etkili yollarından biri olan diş fırçalamanın oldukça önemli olduğundan bahseden Ağız ve Diş Sağlığı Doktoru Dt. Tarcan Topçuoğlu, "Dişlerin düzenli olarak fırçalanmasıyla birçok ağız ve diş probleminin önüne geçilebilir" dedi.

Ağız ve diş sağlığını korumanın en basit ve etkili yollarından biri olan diş fırçalamanın oldukça önemli olduğundan bahseden Ağız ve Diş Sağlığı Doktoru Dt. Tarcan Topçuoğlu, "Dişlerin düzenli olarak fırçalanmasıyla birçok ağız ve diş probleminin önüne geçilebilir" dedi. Doğru bir şekilde diş fırçalamanın yetişkinler için en az iki dakika sürmesi gerektiğini dile getiren Dt. Topçuoğlu, dişeti çizgisine dikkat ederek kısa ve nazik hareketlerle fırçalamak gerektiğini ifade etti. Ayrıca dişlerin arka kısımlarına, özellikle dolgu, kuron ve diğer tedavi uygulanmış dişlere ulaşmanın öneminden de bahsetti. Diş fırçası kıllarının yanlara doğru eğilmeye başladığı anda, yaklaşık olarak üç ayda bir fırça değiştirilmesinin uygun olduğunu belirten Topçuoğlu, yıpranmış fırçalarla diş fırçalamanın dişlere zarar verebileceğini vurguladı. Tüm bunlarla birlikte diş fırçalamak kadar düzenli aralıklarla diş hekimine kontrole gitmenin de birçok ağız ve diş problemini geride bırakacağının önemini dile getirdi.

Etiketler : diş fırçası ağız diş bakımı tarcan topçuoğlu
Beşiktaş'ta evet!

Beşiktaş'ta evet!
Cansu arınma kampında!

Cansu arınma kampında!
Aslışah Alkoçlar Tatlıtuğ çiftine komşu oluyor

Aslışah Alkoçlar Tatlıtuğ çiftine komşu oluyor
Müzik dünyasında kalıcı olacağım!

Müzik dünyasında kalıcı olacağım!
Metin Hara: Adriana ile iyi ayrıldık

Metin Hara: Adriana ile iyi ayrıldık
Uğur ile ayrıldık

Uğur ile ayrıldık
Yeni normalde yemek

Yeni normalde yemek
Mutlu kalpler kulübü kurdu!

Mutlu kalpler kulübü kurdu!
"Duygularımı sansürsüz yaşarım"

"Duygularımı sansürsüz yaşarım"

EN ÇOK OKUNAN HABERLER