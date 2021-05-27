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27 Mayıs 2021 Perşembe 08:00:00 - Güncelleme:27 Mayıs 2021 Perşembe 08:00:00

Diş çekimi sonrası ilk 24 saat önemli

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Diş çekimi sonrası, hastaların özellikle ilk 24 saate dikkat etmesinin önemine vurgu yapan Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Uzmanı Dr. Emine Fulya Akkoyun, özenli bakım ve doğru beslenme ile ağrı ya da kanama gibi sorunların önüne geçebileceğini söyledi.

Diş çekimi sonrası, hastaların özellikle ilk 24 saate dikkat etmesinin önemine vurgu yapan Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Uzmanı Dr. Emine Fulya Akkoyun, özenli bakım ve doğru beslenme ile ağrı ya da kanama gibi sorunların önüne geçebileceğini söyledi. Akkoyunlu, "Kemik desteğini kaybetmiş, sallanan dişlerin çekimi çok kolay olup hasta rahat bir iyileşme dönemi geçirirken, eğri veya kalın köklü, iltihaplı ya da gömülü dişlerin çekimleri biraz daha zor olmakta ve iyileşme yavaş olabilmektedir. Diyabet gibi bazı kontrol altında olmayan sistemik hastalıklar da hastada yara iyileşmesini bozabilmektedir. Yine de hastanın diş çekimi sonrası özenli bir bakım uygulaması, işlem sonrası rahatsızlığı en aza indirecektir" diye konuştu. Akkoyunlu, "Çekimin yapıldığı taraf ile 24 saat çiğneme yapılmamalıdır. Çekim sonrası iki-üç saat kadar bir şey yenilmemeli, bu süre dolduktan sonra da mutlaka ılık şeyler tercih edilmeli, çok sıcak, soğuk ve asitli yiyeceklerden uzak durulmalıdır. Uyuşukluk geçmeden yemek yenmesi, fark etmeden yanak ya da dudağın ısırılmasına ve yaralanmalara neden olabilir. 48 saat sigara içilmemelidir. Sigara pıhtının bozulmasına ve yara yerinin iltihaplanmasına neden olabilir. Bu durum uzun süre ağrıya sebep olur. 24 saat alkol alınmamalıdır" dedi.

Etiketler : Diş çekimi 24 saat Ağız Diş ve Çene Cerrahisi
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