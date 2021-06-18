Diş ağrısından ameliyatsız kurtulmak mümkün

Röportaj: Yasemin İLAN



Vücut ağırlığını taşıyan hareketli ve travmaya açık bir yapı olan dizlerdeki ağrılar genellikle romatizma ve kireçlenme kaynaklı oluyor. Diz ağrılarından ameliyatsız da kurtulabilmenin mümkün olduğunu dile getiren Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nden Girişimsel Radyoloji Uzmanı Prof. Dr. Özgür Kılıçkesmez, "Romatizmal hastalıklar, enfeksiyonlar, kıkırdak problemleri, ligamanlara ilişkin sorunlar gibi pek çok farklı nedenle diz ağrıları oluşabilir. Embolizasyon anjiyografi ile kanayan veya yok edilmek istenen bir doku veya organın besleyici atardamarına ince tüp borucuklarla girilip normal damarlar korunarak yapılan tıkama işlemidir. Travmatik kanamalarda, miyom, prostat, damar yumakları, kan tükürme ve tümör tedavileri gibi birçok hastalığın tedavisinde kullanılan bir yöntemdir" dedi. Ameliyat öncesi ve sonrasında da cerrahiye yardımcı olarak hayat kurtaran bir yöntem olduğunu dile getiren Prof. Dr. Kılıçkesmez, "Mikropartiküller, yapıştırıcı sıvılar ve koil denen tel sarmallar hatta hastanın kendi kanı pıhtılaştırılarak bu işlem yapılabilir. Aslında ülkemizde yıllardır uygulanan bir yöntem olmakla beraber "girişimsel radyoloji" kavramı pek duyulmadığından hastalarımız yeni yeni öğreniyorlar" diye konuştu.

ÜÇ AYDAN UZUN SÜREDİR AĞRI VARSA!

Diz ağrıları üç aydan uzun süren, gece ve gündüz de olan, merdiven çıkmakla artan ve dokununca hassasiyet olan hastalarda bu yöntem başarıyla uygulanabilir. Hem osteoartrit hem de romatizmal diz ağrılarında etkilidir. Diz MR'larında sıvı birikimi, eklem zarlarında kalınlaşma olan hastalarda daha etkilidir. Yöntem tenisçi dirseği, golfçü dirseği, aşil tendiniti, omuz ve kalça ağrısı gibi birçok eklem ağrısında da uygulanabilir. Bu hastalarda diz ekleminde kapsül ve sinovyum denen eklem yumuşak dokuları aşırı gelişir, damarlanması artar ve böylece duyusal sinir dokularında da artış gelişir. Bu yangı ve sinirsel doku artımı ağrının en büyük sebebidir. Hedef bu kısır döngüyü kırmaktır. Uygulamanın adının Genikulat arter anjiyoembolizasyonu olduğunu söyleyen Girişimsel Radyoloji Uzmanı Prof. Dr. Özgür Kılıçkesmez, "Embolizasyon yöntemiyle aşırı gelişmiş problemli dokunun kılcal damarlarının uç kesimlerinin budanması amaçlanır. Bu işlem çok küçük tanecikler veya toz antibiyotikler ile damar içinden yapılır. Anjiyoda kasık atar damarından iğne ile girilir ve kapatma işlemleri tek dizde 20-30 dakika, her iki diz için yaklaşık bir saat içerisinde gerçekleştirilir. İşlem ağrılı değildir, uyanık yapılır bu şekilde işlem sonrası 6 saat sonra yürüyerek gündelik hayatınıza devam edebilirsiniz. Ağrıdaki azalma tedavi sonrası ilk haftada başlar ve aylar içerisinde yüzde 80-100 oranına ulaşır. Etki yıllar boyunca devam eder" dedi.

PROTEZE GEREK KALMAZ

Hastaların ağrılarının azalması hareketliliği ve kemik dayanıklılığını arttırır, bazı hastaların protez yaptırmaya ihtiyacı kalmaz, aynı zamanda diz protezi için henüz hazır olmayan diz ağrısı ya da kronik ağrı kesici ilaç kullanan hastalar tedavi edilir. Kortizon enjeksiyon ihtiyacı azalır, ağrı kesiciler daha az kullanılır ve bu şekilde hastaların böbrek fonksiyonları üzerine çok daha az yük biner. Kronik ağrı ve hareketsizliğin tetiklediği obezite ve minör depresyon etkisi azalır.

EKLEMLERE HASAR VERMİYOR

Prof. Dr. Özgür Kılıçkesmez, "İşlem sonrası bazen ciltte 2 hafta kalıp kaybolan pembeleşmeler bulunabilir. Hareketlenme, ağrının kaybolmasından dolayı artacaktır ancak dünya literatüründeki çalışmalar bu işlemin eklemde, kemik ve yumuşak dokuda hasarlanmaya yol açmadığını göstermiştir. Diz ağrısı için embolizasyon işlemi, büyük ve deneyimli merkezlerde girişimsel radyologlarca yapılabilir. İşlem için sevk gerekmez, direkt olarak Girişimsel Radyoloji bölümüne başvurup, tedaviye uygunsanız randevu alıp işleminizi yaptırabilir takiplerinize de o merkezde devam edebilirsiniz" diye konuştu.