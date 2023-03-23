VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Hatay'da 3,9 büyüklüğünde deprem
Gümrük vergi ve cezalarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin esaslar belirlendi
BM Genel Sekreteri Guterres'ten ramazan mesajı
Ramazan dolayısıyla mesaj yayımladı
Kahramanmaraş'ta korkutan deprem
İBB ve ABB sınıfta kaldı!
Emekliye 2 bin 500 lire ikramiye gündemde
Babacan'dan 6'lı koalisyona tehdit niteliğinde sözler
Meteoroloji'den çok kuvvetli yağış uyarısı!
Karamollaoğlu'ndan tepki çeken Ayasofya çıkışı
Deprem bölgesinde ilk sahur
Başkan Erdoğan'dan HDP'ye 'gizli ortak' göndermesi
Sahnede öldü!
Ayakta başlayan enboli ölüme kadar götürebilir
İftar sonrası yürüyün, sahurda hemen uyumayın
Meyve suyu yerine meyve tüketmeyi tercih edin
Dirençli hipertansiyon hastalarına ‘oruç' uyarısı
Cevizlibağ'da tramvayın çarptığı kişi ağır yaralandı
Şırnak'ta silahlı kavgada 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı
ABD Hazine Bakanı Yellen, tüm banka mevduatlarını sigortalamayı düşünmediklerini söyledi
Brezilya'da üst düzey yetkililere suikast yapmayı planlayan suç örgütü çökertildi
Togg'a yoğun ilgi: Şu ana kadar 80 bin talep geldi
Tunus açıklarında göçmen teknesi battı: 5 ölü, 28 kayıp
Milli Muharip Uçak'ın ilk görüntüleri paylaşıldı
23 Mart 2023 Perşembe 06:54:00 - Güncelleme:23 Mart 2023 Perşembe 06:54:00

Dirençli hipertansiyon hastalarına ‘oruç' uyarısı

ABONE OL

Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Hakan Çakır, "Kalp yetmezliği ve dirençli hipertansiyon hastalarımızın oruç tutmalarını önermiyoruz" dedi.

Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Hakan Çakır, "Kalp yetmezliği ve dirençli hipertansiyon hastalarımızın oruç tutmalarını önermiyoruz" dedi. Çakır, "Özellikle semptomatik kardiyovasküler sistem hastalığı olanlarda oruç tutmak sakıncalı. Bilinen bir kalp yetmezliği olan bir hasta hala semptomatik nefes darlığı çekiyorsa, ciddi ödemleri varsa bu durumda oruç tutmasını önermiyoruz. Yine ileri devre kalp yetmezliği olan hastalarımız klinik olarak stabil olsalar dahi oruç tutmalarını önermiyoruz. Şah damarına stent taktığımız hastalar, stent sonrası ilk 6 ay süresince yüksek riskli dönemde oluyorlar. Bu hastalarımızın da işlem sonrası ilk 6 ay içerisinde oruç tutmasını önermiyoruz. Önemli konulardan biri olan dirençli hipertansiyon hastalarımızda oruç tutmalarını önermediğimiz gruplar arasında" diye konuştu.

Etiketler : Dirençli hipertansiyon Doç. Dr. Hakan Çakır Kalp yetmezliği

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX