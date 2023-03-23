Dirençli hipertansiyon hastalarına ‘oruç' uyarısı

Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Hakan Çakır, "Kalp yetmezliği ve dirençli hipertansiyon hastalarımızın oruç tutmalarını önermiyoruz" dedi. Çakır, "Özellikle semptomatik kardiyovasküler sistem hastalığı olanlarda oruç tutmak sakıncalı. Bilinen bir kalp yetmezliği olan bir hasta hala semptomatik nefes darlığı çekiyorsa, ciddi ödemleri varsa bu durumda oruç tutmasını önermiyoruz. Yine ileri devre kalp yetmezliği olan hastalarımız klinik olarak stabil olsalar dahi oruç tutmalarını önermiyoruz. Şah damarına stent taktığımız hastalar, stent sonrası ilk 6 ay süresince yüksek riskli dönemde oluyorlar. Bu hastalarımızın da işlem sonrası ilk 6 ay içerisinde oruç tutmasını önermiyoruz. Önemli konulardan biri olan dirençli hipertansiyon hastalarımızda oruç tutmalarını önermediğimiz gruplar arasında" diye konuştu.

