Dikkat! Salçadaki ve ekmekteki küfü yiyebilirsiniz

Bilinenlere göre ekmeğin küçük bir kısmında bulunan küf, ekmeğin tamamını yememek için büyük bir sebep olarak ortaya çıkıyor. Yayılımı kolay ve hızlı olan küfler, mikroskop altında şapkalı mantara benzeyen bir formda karşımıza çıkıyor. Yiyeceklerin yüzeyinde bulunan küfleri temizleyip küfsüz tarafını tüketmek, sağlık açısından hiç iyi olmayacaktır. Salçaların üst yüzeyinde bulunan küfleri kaşıkla alıp diğer kalanını tüketmek akıl kârı değildir. Yani küflü tarafı yemeyerek küf yememiş olmuyoruz... Peki ekmek, salça ve diğer yiyecekler neden küfleniyor? Küf yersek vücudumuzda neler olur? İşte detaylar...

Araştırmalara göre sadece küflü bölgenin değil ekmeğin bütününde çok daha derinlere yayılmış kökler bulunduğu ortaya kondu. Görülen yeşil renkli küf aslında ekmeğin derinlerinde bulunan şapkalı mantara benzeyen bir forma sahip. Bu kadar detaylı görmek için mikroskopla incelemek lazım.

Küf yenirse ne olur?

Küflenmiş bir yiyecek yediğinizde etkisini yavaş yavaş gösteren aflatoksin maddesi zamanla vücudun bağışıklık sistemini çökertir ve iç organları tahribata uğratır. Hatta kimi söylentilere göre de kanser hücrelerini besler. Şuana kadar küflü ekmeği çok yiyip vücudunuzda hiçbir farklılık hissetmediyseniz dikkat! Vücudunuz toksik biriktiriyor olabilir...

Peki küflenmeyi nasıl engelleyebiliriz?

Salçanın küflenmemesi için üzerine bir tatlı kaşığı zeytinyağı ekleyebilirsiniz. Yiyeceklerinizi kapalı tutarak hava almasını engelleyin. Ayrıca mutlaka cam kavanoz kullanın...

Ekmeğin küflenmemesi için ekmeği buzlukta muhafaza edebilirsiniz. Fazla ekmek almak yerine yeterli ekmek alarak da küfün önüne geçebilirsiniz.

Yiyeceklerinizin son kullanma tarihine bakmayı alışkanlık haline getirin. Buzdolabınızı düzenli şekilde temizleyerek küfün önüne geçmeniz mümkün.