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28 Haziran 2024 Cuma 15:15:00 - Güncelleme:28 Haziran 2024 Cuma 15:15:00

Dikkat: Körlük salgını!

Kaynak: GUNES.COM

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Körlük salgını, özellikle miyop (uzağı görememe) vakalarındaki dramatik artışı ifade eden bir terimdir. Dünya genelinde, özellikle genç nüfus arasında miyop vakalarının hızla arttığı gözlemlenmektedir. Bu artışın en büyük nedenlerinden biri, teknolojik cihazların aşırı kullanımıdır. İşte körlük salgını hakkında bilinmesi gerekenler...

Körlük salgını, özellikle gençler arasında teknolojik cihazların aşırı kullanımından kaynaklanan ciddi bir sağlık sorunudur. Bu sorunla mücadele etmek için önlemleri sizin için araştırdık. Bu önlemler, gelecekteki göz sağlığı problemlerini önlemek açısından büyük önem taşır. İşte detaylar...

NEDENLERİ VE RİSK FAKTÖRLERİ

1. Sürekli Ekran Maruziyeti: Akıllı telefonlar, tabletler ve bilgisayarlar, gençlerin günlük yaşamlarının vazgeçilmez bir parçası haline gelmiştir. Uzun süre ekranlara bakmak, gözlerde yorgunluğa ve miyop riskinin artmasına neden olur.

2. Doğal Işık Eksikliği: Gelişme çağındaki çocuklar ve gençler, yeterli doğal ışık almadıklarında göz sağlıkları olumsuz etkilenir. Gün ışığı, gözlerin sağlıklı gelişimi için kritik öneme sahiptir.

3. Yakın Çalışma: Uzun süre yakın mesafeden yapılan çalışmalar, göz kaslarını zorlayarak miyop gelişimine katkıda bulunabilir. Kitap okuma, yazı yazma gibi aktivitelerin yanı sıra ekran başında geçirilen zaman bu riski artırır.

KÜRESEL DURUM

İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre, son 30 yılda miyop vakalarında %46'lık bir artış olduğu belirtilmiştir. Asya ülkelerinde, özellikle Çin ve Güney Kore'de, genç nüfusun büyük bir kısmı miyoptur. Uzmanlar, bu eğilimin devam etmesi halinde dünya genelinde körlük vakalarının salgın seviyelerine ulaşabileceği konusunda uyarıda bulunmaktadır .

Korunma Yolları

Ekran Süresini Azaltma: Ekran başında geçirilen süreyi sınırlamak, göz sağlığını korumanın en etkili yollarından biridir. Özellikle çocuklar için günlük ekran süresi sınırlandırılmalıdır.

Dış Mekan Aktiviteleri: Doğal ışıkta vakit geçirmek, göz sağlığı için faydalıdır. Çocuklar ve gençler, açık hava aktivitelerine teşvik edilmelidir.

Göz Egzersizleri: Ekran başında geçirilen uzun sürelerden sonra gözleri dinlendirmek ve göz egzersizleri yapmak, göz yorgunluğunu azaltabilir.

Düzenli Göz Kontrolleri: Göz sağlığını düzenli olarak kontrol ettirmek, olası problemleri erken aşamada tespit etmek için önemlidir.

Etiketler : körlük salgını nedir göz sağlığı göz egzersizleri
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