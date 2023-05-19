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19 Mayıs 2023 Cuma 07:24:00 - Güncelleme:19 Mayıs 2023 Cuma 07:24:00

Dikkat! Karnımız tok ama beynimiz aç olabilir

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Beslenme şeklimiz ve yaşam tarzımız, sağlığımız üzerinde sandığımızdan çok daha etkili. Yemek yemekle, doğru beslenmek çoğu zaman aynı noktada buluşamayabiliyor. Karnımız doyuyor ama ya beynimiz?

Beslenme şeklimiz ve yaşam tarzımız, sağlığımız üzerinde sandığımızdan çok daha etkili. Yemek yemekle, doğru beslenmek çoğu zaman aynı noktada buluşamayabiliyor. Karnımız doyuyor ama ya beynimiz? Hastalıklardan korunmak kadar hastalıkların tedavisinde de sağlıklı gıdaların şifasından yararlanmak mümkün. Prof. Dr. Nuray Yazıhan, sağlıklı bir yaşamı bütünsel bir yaklaşımla değerlendirmek gerektiğini belirterek, beyin sağlığımızın ihmal edilmemesi gerektiği konusunda uyardı. Prof. Dr. Nuray Yazıhan, şunları söyledi: "Beslenme alışkanlıklarımızın yetersiz ve dengesiz olması; protein, yağ, karbonhidrat, vitamin ve mineral eksikliği, gıdaların yeterince sindirilememesi, emilim bozuklukları veya intoleranslarının nörolojik hastalıkların artmasında önemli bir faktör olduğunu belirtebiliriz. Ayrıca, aşırı veya sürekli stres altında olmak hormon ve metabolizma dengemizi bozarak beyin sağlığımızı da olumsuz etkiliyor."

BEYNİN SEVDİĞİ BESİNLER LİSTESİ

Prof. Dr. Yazıhan, "Son yapılan çalışmalarda antioksidan etkisi güçlü olan mor kırmızı meyveler, sumak, karanfil gibi baharatların tüketilmesi önemli. Özellikle polifenollerin, karotenoidlerin, resveratrol, glutatyonun, karnosinin, omega 3 yağ asitlerinin, D vitamini, B grubu vitaminlerin, sfingolipidlerin, serin ve kolin içeren yiyeceklerin destekleyici olarak kullanılması gerekiyor. Nöron yapısını desteklemek amacıyla zeytinyağı, Hindistan cevizi yağı, balık yağı, krill yağı gibi sağlıklı yağların tüketiminin Alzheimer, demans gibi pek çok nörodejeneratif hastalıktan koruduğu görülmüştür. Yağlı tohumlar; ceviz ve badem gibi çiğ kuruyemişler de beyin gelişimini destekleyen yağ ve magnezyum, çinko gibi mineraller bakımından zengindir. Bu özellikleri ile beyin sağlığını destekleyen tüm diyetlerde yer alırlar."

Etiketler : Karnımız tok ama beynimiz aç Prof. Dr. Yazıhan polifenollerin karotenoidlerin Alzheimer demans
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