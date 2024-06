Mevsimine uygun ve doğal beslenme, metabolizma üzerinde önemli etkilere sahip. Yaz aylarına girerken herkesin derdi olan fazla kilolardan kurtulmak ve bağışıklık sistemini desteklemek için doğru bilinen yanlışları Beslenme ve Diyet Uzmanı Ersin Özdemir anlattı:

MEVSİMİNE GÖRE YİYİN İÇİN

"Doğa içerisinde her şey belli bir ritim ve döngü içerisinde işleyişine devam eder. Kışın neden daha çok depresif oluruz? Kış aylarında kan verirken neden kanımız daha koyu olur, yazın neden daha pembeleşir? Çünkü tükettiğimiz bir lokma gıdanın dahi mevsimine, saatine göre sindirilme oranları ve emilimi değişiyor... Bunun için mutlaka mevsimine uygun beslenin. Mesela kışın domates, yazın brokoli yetişmez. Unutmayın her gıda mevsimsel bilgi taşır. Aynı zamanda kış sebze ve meyveleri C vitamini bakımından daha zengindir. Çünkü kışın gribal enfeksiyonlar artar. Yaz sebze ve meyveleri ise su ve E vitamini ağırlıklıdır. Çünkü yazın çok terler ve çok su kaybederiz."

PAKETLİ GIDA, YAPAY TATLANDIRICI

Yıllarca insanlara 'sakın güneşe çıkma kanser olursun' dendi. Bunca sigara, paketli, şekerli, yapay tatlandırıcılı çöp gıdalar dururken... Aslında tam tersi; güneşi doğru kullanırsak kanserden önleyen D vitamini seviyemiz yükselir. Mutlaka güneşle buluşun, temas edin; Öğlen 11:00-14:30 arasında 20 veya 30 dakika güneş koruyucu sürmeden, makyaj yapmadan... Sonrasında 4-5 saat duş almayın. Makyaj ve güneş koruyucularının D vitamini oluşturan UV-B ışınlarını engellediğini unutmayın."

TAKVİYE 1 AY, GÜNEŞ 4 AY

"D vitamini takviyeleri vücutta 1 ay, güneşin oluşturduğu D vitamini ise 4 ay kalır. Takviye D vitaminleri sülfürlü değildir. Ancak güneşten gelen D vitamini sülfürlüdür ve tüm hücrelere nüfus eder. D vitamini bağışıklık hücrelerinin okuludur ve onları eğiten baş faktördür. Bunun için D vitamini seviyemiz en az 50 olmalı. D vitamini eksik olan kişi kilo veremez. Doygunluk gözden salgılanır. Sürekli güneş gözlüğü takılması halinde doğal ışık göz içine giremez ve doygunluk sinyalleri beyne ulaşamaz. Uzun süre güneş gözlüğü kullanmak doygunluk hormonlarımızın %35'inin oluşmasını aksatır, sürekli yemek düşünmemize sebep olur." "Lokmalarımızı iyi çiğnemeliyiz. Doygunluk hormonları biz yemek yedikten yaklaşık 20 dakika sonra salgılanmaya başlar. Bu nedenle hızlı hızlı tüketen, doyduğunu anlayana kadar gereğinden fazla yemek yemiş olur. Bu nedenle sakin ve bol çiğneyin ki, doyduğunuzu fark edin. Yemeği doyunca bırakın. Güneş batmadan akşam yemeğini yemeye çalışın. Çünkü tüm sindirim mekanizması güneşle birlikte daha etkin çalışır. Gece yiyen kilo veremez. Gece zifiri karanlıktaki uykuda sindirim tamamlanır ve yağ yakımı başlar."

YEMEĞE KARABİBER KATIN

"Yazın forma girmek için metabolizmanın hızlanması gerekir. Bunun için mutlaka yemeklerine karabiber katın. Karabiberin içindeki kapsaisin maddesi metabolizmayı hızlandırır, safra akışını kolaylaştırır. Yeşil veya beyaz çay tüket mitokontrilerin yağ yakmasın kolaylaştırır. Kromdan zengin besinler hem iştah dengesini hem de insülin hassasiyetini dengeler. Bunlar; fındık, badem, ceviz, yumurta, dereotu..."

AKŞAMLARI TEKNO DETOKS YAPIN

"Akşam saatlerinden itibaren yatana kadar teknolojik alet detoksu yapın. Telefon, tablet, bilgisayar mavi ışık filtresi veya gece modunda kullanılmalı. Sürekli telefona bakmak dolaylı yoldan kilo aldırır. Çünkü akşam saatlerinde kortizon hormonunu uyararak kan şekerini yükseltir. Gece wifi ağını açık bırakmayın. Uyuduğunuz odada telefon barındırmayın. Işıklı yerde uyumayın (kırmızı ışık olabilir)."

ELMA SİRKESİ VE LİMONLA DETOKS

"Yazın çok terlendiği izin su tüketimimizi artırmamız gerekiyor. Kilo verme ve yağların enerji için parçalanması için yeterli miktarda ve kaliteli su içmek önemli. Suyun molekül yapısı ne kadar küçük olursa faydası o kadar artar. Suyunuzu kaliteli hale getirmek için içine elma sirkesi koyabilir, limon sıkabilir, 1 çeyrek çay kaşığı İngiliz karbonatı ekleyebilirsiniz. Suyunuzu güneşlendirmek de daha kaliteli hale getirebilir."

HEM SERİNLEYİN HEM YAĞ YAKIN

1 orta boy kırmızı pancar, 1 yeşil elma, dereotu, maydanoz, çeyrek çay kaşığı kaya tuzu, 1 çay kaşığı çörek otu ve keten tohumu, 1 tatlı kaşığı çiya tohumu... Malzemeleri blenderdan geçirin ve keyifle için. Bu içecekteki sır kırmızı pancar... Pancar, nitrik oksit kaynağıdır ve damarları temizleyip nefes aldırır. Aynı zamanda diğer bileşenler de hem vücudumuzu temizler hem de yağ yakımına destek olur. Özellikle çörek otu ve çiya tohumu, günümüzün en büyük sorunlarından biri olan kabızlığın önüne geçer.

BİR BARDAK KOLAYI ATMAK İÇİN 32 BARDAK SU İÇMELİSİNİZ

"Yazın en büyük tehlikesi, 'hararet bastı' söylemi... Bu gazlı içeceklere yönelimi artırır. Gazlı içecekler harareti bastırmaz, içindeki fosforik, karbonik asit ve yapay tatlandırıcılar ve şeker anlık haz verir. Geriye vücutta bıraktığı zararlı bileşenler kalır. Bu da midede ülser oluşumuna, diş çürümesine, obeziteye, bağırsakta bakteri dengesinin bozulmasına sebep olur. Sadece 1 bardak kolanın zararını vücuttan atabilmek için 32 bardak su içmemiz gerekiyor. Gazlı içecekler yerine bol baharatlı buzlu ayran, hakiki maden suyu, soğuk yeşil veya beyaz çay, şalgam, boza gibi içeceklerden destek alabiliriz.