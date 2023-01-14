VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Haliç Köprüsü'nde çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü
ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı
Fırsatçılık yapan özel okullara karşı veliler hangi yollara başvurabilecek?
Türküleri öğrencilerle söylediler
Yüzbinlerce sözleşmeli personel için geri sayım!
Altılı Masa'nın modeline İnce'den sert tepki
Haliç Köprüsü'nde otomobile silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var
Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı
Karaturplu karışım öksürüğü kesiyor
‘Kraken' varyantı hızla yayılabilir
Dikkat! Duygularınız acıktırabilir
Uzman Astrolog Barış Özkırış ile haftalık burç yorumları - 14 Ocak
Avrupa'daki ilk "dikey uydu fırlatma" tesisi İsveç'te açıldı
Biden 'Birliğin Durumu' konuşmasını 7 Şubat'ta yapacak
Devriye gezen polis ekibine silahlı saldırı: 1 yaralı
Burkina Faso'da camiye saldırı: 9 kişi öldü
Galatasaray, Atakaş Hatayspor'u farklı geçti
Emine Erdoğan: Türkiye'nin yeni yüzyılı ideali bir gelecek yolculuğudur
ABD'de Kovid-19 salgını sonrası sağlık sisteminde anormallikler sürüyor
Gölbaşı'nda doğal gaz vanasındaki sızıntı paniğe neden oldu
Türkiye-Kırgızistan dış ticaret hacmi 1 milyar doları yakaladı
ABD, Safer petrol tankeri dosyasında yeni gelişme
Bakanı Kurum: İklim Kanunu en kısa sürede Meclis'ten geçireceğiz
Almanya, Polonya'nın "izin almadan" Ukrayna'ya Leopard tankı vermesinin yasa dışı olacağını açıkladı
14 Ocak 2023 Cumartesi 08:00:00 - Güncelleme:14 Ocak 2023 Cumartesi 08:00:00

Dikkat! Duygularınız acıktırabilir

ABONE OL

Yemek paylaşmanın, bağlanmanın ve iletişim kurmanın bir yolu olarak görülebilir. Uzmanlar, sadece fiziksel açlığı doyurmanın yanı sıra stres, rahatlama, ödül gibi birçok durumda yemek ile aramızda duygusal bir bağ olduğunu ve buna bağlı olarak duygusal yemenin kontrol edilemez bir durum olduğunu dile getiriyor.

Yemek paylaşmanın, bağlanmanın ve iletişim kurmanın bir yolu olarak görülebilir. Uzmanlar, sadece fiziksel açlığı doyurmanın yanı sıra stres, rahatlama, ödül gibi birçok durumda yemek ile aramızda duygusal bir bağ olduğunu ve buna bağlı olarak duygusal yemenin kontrol edilemez bir durum olduğunu dile getiriyor.

Hayatta kalmak için yemek bedenimizin fizyolojik bir ihtiyacı. Peki yemek ile aramızda nasıl bir duygusal bağ var? Kimi zaman stresli bir anda kimi zaman rahatladığımız bir anda kimi zaman ise ödül gibi birçok durumda yemek yeriz. Psikolog Beril Eser yemek ile aramızda duygusal bir bağ olmasının normal olduğunu ama göründüğü kadar masum olmadığını belirtiyor. Psikolog Beril Eser, "Duygusal yeme bir süre sonra kontrol edilemez bir noktaya gelebilir. Fazla miktarda yiyeceği kısa sürede tüketme gibi davranış örüntüleri gözlenebilir. Genelde bu yiyecekler fast-food, abur cubur ya da tatlı gibi yiyecekler olur. Bu noktada duygusal yemeyle ilgili adım atmalı ve çok gecikmeden önlem alınmalı" diyor.

ALIŞKANLIK HALİNE GELİYOR

Duygusal yeme çok sık olduğunda veya duygular ile yemek dışında farklı şekilde baş edebilecek yöntemler bulunamadığında bunun bir problem haline gelebileceğinden bahseden Psikolog Beril Eser, "Her ne kadar o anda yemek yemek baş etme yöntemi gibi görünse de aslında yemek, gerçek sorunu ele almıyor. Eğer stresli, kaygılı, sıkılmış, yalnız, üzgün veya yorgun hissediyorsanız, yemek bu duyguları düzeltmeyecektir. Sıkı diyetler yapan veya diyet geçmişi olan kişilerde duygusal yeme veya yeme atakları daha sık görülebilir. Duygusal yeme sıklıkla otomatik bir davranıştır. Yemek ne kadar baş etme yöntemi olarak kullanılırsa, o kadar alışkanlık haline gelir" diyor.

DEPRESİF RUH HALİNİ TETİKLER

Duygusal yemenin kişilerde birçok psikolojik rahatsızlığa yol açabileceğini ve en sık görülebilecek psikolojik sorunlardan birinin depresyon olduğunu belirten Psikolog Beril Eser, oluşabilecek psikolojik rahatsızlıkları şu şekilde açıklıyor: "Kişiler duygusal yeme süreciyle birlikte çok yoğun suçluluk, pişmanlık, öfke gibi duygulara sahip olabilirler. Yeme ve duygular döngüsünde değişim olmadığı takdirde bu duygular büyümeye devam eder ve artık kişilerin davranışlarında da bazı depresif semptomlara yol açabilir. Bir diğer yandan ise yoğun kaygılı düşüncelerin eşlik ettiği kaygı bozukluğu da görülebilir. Duygusal yeme sonrasında kişiler umutsuzluğa kapılabilir, "bu nasıl geçecek?" "Ben iyileşemeyecek miyim?" gibi birçok düşünce görülebilir."

Psikolog Beril Eser, yemekle ilişkinin tamamen duygularla olduğu, artık farklı duyguların devre dışı kaldığı, yemenin ve yiyecek miktarının kontrol edilemez hale geldiği noktada duygu ve yemek arasındaki bağı ve bu işlevsiz döngüyü kırmak için bir uzmandan destek almak gerektiğini belirtiyor.

Etiketler : stres bu nasıl geçecek? Duygusal yeme
Şarkısını 20 bin TL farkla kaptırdı

Şarkısını 20 bin TL farkla kaptırdı
Mihran Ela hastanelik oldu

Mihran Ela hastanelik oldu
Lily iki yaşına bastı

Lily iki yaşına bastı
Anne özlemi dinmiyor

Anne özlemi dinmiyor
Meğer her şey kurguymuş

Meğer her şey kurguymuş
Güzelliğini annesinden almış

Güzelliğini annesinden almış
Ego barışı

Ego barışı
Vizyona geri sayım

Vizyona geri sayım
Hayatını şarkıya taşıdı

Hayatını şarkıya taşıdı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX