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Dikkat! Bu hastalık en çok kadınları seviyor
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19 Haziran 2024 Çarşamba 11:00:00 - Güncelleme:19 Haziran 2024 Çarşamba 11:00:00

Dikkat! Bu hastalık iyotsuzluktan geliyor, en çok kadınları seviyor

Kaynak: AKŞAM Gazetesi

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Metabolizmanın düzenlenmesinden organların uyumlu çalışmasına kadar önemli işlevi olan tiroide sağlık için dikkat etmek gerekiyor. Tiroid kanserleri ise kadınlarda sık görülmektedir. İyot eksikliği de riskli durumların başında geliyor.

Tiroid metabolizmanın düzenlenmesinden ve organlarımızın uyum içerisinde çalışmasından sorumludur. Vücuda alınan İyot ile tiroid bezi T3 ve T4 formundaki tiroid hormonunu üretir.

ARTIŞ YA DA AZALIŞ ŞİKAYETLERE NEDEN OLABİLİR

Çeşitli hastalıklara bağlı olarak tiroid hormonu seviyesindeki artma veya azalma küçük bir miktar bile olsa istenmeyen şikayetlere neden olabilmektedir.

Liv Hospital Genel Cerrahi ve Endokrin Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Cem Dural, "Tiroid hormon üretiminde fazlalık ile seyreden hastalıklarda ise tam tersi metabolizmada hızlanma söz konusudur. Bu hormon artışı tiroid bezinden kaynaklanan ve tüm bezi ilgilendiren bir sorun olabilir. " dedi.

"KADINLARDA EN SIK GÖRÜLEN İKİNCİ KANSER"

Dural,"Tiroid kanserleri ise genç yaş ve kadın cinsiyette en sık görülen ikinci kanserdir. Sigara kullanımı, yüksek rakımda yaşama, iyot eksikliği bölgesinde yaşama, obezite, ailevi-genetik faktörler diğer riskli durumlardır."

Etiketler : tiroid iyot kanser kadın
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