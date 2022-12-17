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Dikkat! Bu belirtiler istismarı işaret ediyor
17 Aralık 2022 Cumartesi 09:00:00 - Güncelleme:17 Aralık 2022 Cumartesi 09:00:00

Dikkat! Bu belirtiler istismarı işaret ediyor

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Çocukluk çağı istismarlarının çoğu zaman kimseye söylenmediğini ve gerçeklerin yetişkinliğe kadar çocuk tarafından saklandığını belirten uzmanlar; ani başlayan öfke patlamaları, mizaç değişimi, içe kapanma, ağlama krizleri, saldırganlık ve okul reddi gibi belirtilerin ebeveynler için uyarıcı olması gerektiğini ifade ediyor.

Çocukluk çağı istismarlarının çoğu zaman kimseye söylenmediğini ve gerçeklerin yetişkinliğe kadar çocuk tarafından saklandığını belirten uzmanlar; ani başlayan öfke patlamaları, mizaç değişimi, içe kapanma, ağlama krizleri, saldırganlık ve okul reddi gibi belirtilerin ebeveynler için uyarıcı olması gerektiğini ifade ediyor. Cinsel istismar durumunda ailenin çocuğa karşı anlayışlı, destekleyici, anlatmak isterse dinleyen ancak zorlayıcı olmayan tutum sergilemesini tavsiye eden Çocuk-Ergen Psikiyatri Uzmanı Dr. Neriman Kilit; çocuk hiçbir şey anlatmıyor olsa bile ani mizaç değişimleri, ani başlayan öfke patlamaları, saldırganlık, yıkıcı davranışlar veya ağlama atakları, bir anda içe kapanma, okul reddi, daha önce olmayan korku ve kaygılarının oluşması, ani not düşüşleri ve akranlarına yönelik yaşıyla uyuşmayan cinsel yaklaşımların ebeveynler için uyarıcı olması gerektiğini vurguladı. Kilit, böyle bir durumda mutlaka bir uzmana başvurulmasını tavsiye etti.

Etiketler : Bu belirtiler istismarı işaret ediyor Çocukluk çağı Cinsel istismar Dr. Neriman Kilit
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