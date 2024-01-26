Dijital dünya skolyozu tetikliyor

Uzun saatler yanlış duruş şekliyle bilgisayar başında oturmanın skolyozu tetiklediğini söyleyen Prof. Dr. Mehmet Fethi Ceylan, gençleri kaslarını güçlendirmeleri konusunda uyardı. Prof. Dr. Ceylan, "Günümüzde daha fazla dijital cihazlarla vakit geçiriyoruz. Tabii bu cihazlarla geçirmiş olduğumuz süre çok artarsa, duruş pozisyonunu düzeltmemiz gerekiyor. Saatlerce öne doğru eğilerek kambur bir şekilde kalacak olursak omurga üzerinde olumsuz etkiler yapacaktır. Uzun süre kambur pozisyonda kalıp hem de kasların zayıf kalmasını, güçlenmesini sağlamadığımız zaman bunun kalıcı bir şekilde kamburluğa sebebiyet verme ihtimali her zaman var" dedi.