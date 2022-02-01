Devam eden öksürük alerji belirtisi olabilir

Alerjik öksürüğün vücudun bağışıklık sisteminin alerjenle teması sonrasında ortaya çıkan bir savunma mekanizması olduğunu belirten Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Güzel, "Alerjen yanında eşlik eden soğuk hava, nem ve enfeksiyonlar kış aylarında önemli tetikleyiciler olarak karşımıza çıkmaktadır" dedi. Prof. Dr. Ahmet Güzel, "Çocukta öksürükle birlikte, göğüste sıkışma hissi, nefes almada zorluk, kaburgalarında nefes alma esnasında çekilme durumu, dudaklarda ve ellerde morarma, hırıltı yani ıslık tarzında bir ses varlığı eşlik ederse mutlaka acil servise beklemeden başvurulmalıdır" uyarısında bulundu. Öte yandan açıklamada alerjik öksürüklerin diğer öksürük nedenlerinden nasıl ayırt edilebileceğine ilişkin şu bilgiler paylaşıldı: "Alerjik öksürükler daha çok alerjenlerin ortaya çıktığı sonbahar ve ilkbaharda ortaya çıkar. Kış döneminde de enfeksiyonların alerjik öksürükleri tetiklediği durumlarla da karşılaşma olasılığı daha fazladır. Bu durumda gözden kaçmamalıdır. Alerjik öksürükler sıklıkla kuru öksürük şeklindedir. Eşlik eden balgam çıkarma durumu varsa mutlaka bir çocuk hekimi tarafından enfeksiyon kaynaklı bir öksürük olup olmadığı değerlendirilmelidir."

