Deride kabarık ve kızarıklık Omicron belirtisi

Uzmanlar, "'Omicron' varyantı görülen kişilerde diz, dirsek ve ayak bölümlerinde kaşıntı, deride kabarıklık, kırmızılık ya da morumsu isilik veya kurdeşen benzeri deri döküntüleri meydana geliyor" dedi. Prof. Dr. Pelin Kartal, İngiltere'de yapılan araştırmaya göre 'Omicron' varyantı tespit edilen hastaların yüzde 20'sinde deri semptomlarının ortaya çıktığını söyledi. Prof. Dr. Kartal, 'Omicron' varyantındaki deri tutulumlarının daha çok çocuk ve gençlerde görüldüğünü belirterek, "Covid-19'da genç ve çocuklarda pek bulgu olmuyordu. Burada bir farklılık var. Deri tutulumu daha farklı ve yüzde 20 oranında görülüyor. Deri bulguları özellikle kaşıntı, deride kabarıklık, kırmızılık, isilik ya da kurdeşen dediğimiz şikayetlerle karşımıza çıkıyor. Bunlar da daha çok diz, dirsek ve ayaklarda görülebiliyor. Yine deride kabarık, hafif yanma ile karakterize kaşıntılı, biraz ağrılı olabilen kırmızı ve morumsu kabarıklıklar da olabiliyor. Bunlar da ellerde morarma olursa oksijen ihtiyacı olduğu ve acil duruma sebebiyet vereceği için önemli. Bunlar da çocuklarda daha sık görülmekte" diye konuştu.

