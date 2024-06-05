Depresyona meyilli karakterlerin özellikleri

Çoğu insan depresyonu siyah giyim ve sessizlik ile ölçer. Gelecekten ve geçmişten vazgeçmek değil, geçmişe süpürge çekmek yerine geçmiş için saçını süpürge edenlerin hastalığı depresyondur. Hayat iniş çıkışlarında merdiven kullanmazlar. İnişinde düşer, çıkışında çökerler.

İşte depresyona meyilli olanların kişilik özellikleri

Titizlik, mükemmeliyetçilik

Bardağın oranı kadar bardağa su koymak mükemmel gözükebilir fakat yetersiz göstermez. Bardağın kırılmış olması bir daha su içmeme anlamına gelmez. Elde olmayan hedeflerin ve başarıların istenilen konumda bulunmaması başarısızlığı sürdürmez.

Kendinden ve başkalarından çok şey beklemek

Duygusal ihtiyacı fazla olan kişiler depresyona yakın kişilerdir. Etraftan ve kendinden çok şey beklerler. Hayat randevuyla çalışsaydı başı meşakkat, sonu mükâfat olmazdı.

Hayır diyememek

En güçlü depresyon sebeplerinden biridir. İnsanlara hayır diyememenin onları huysuz biri yapacağını düşünürler. ''İstemiyorum, hayır'' demezler. İnsanlar için yaşamaya başlayınca kendisi olmaktan vazgeçerler.

Etrafa ve kendine güvensizlik

Başarıların başkalarına ait olduğunu düşünenler, başarısızlıklarını kendine ait görenler, başarılarını unutanlar, unuttuğu için başarısız olanlar. Hepsi aynı kişi...

Narsisizm

Kendine güvenmemek nasıl depresyona yatkınlığa sebep oluyorsa kendini aşırı beğenmek (narsisizm) de depresyona meyil oluşturur. Etraftan beklenen ilgiyi işi olarak gören narsistler depresyona meyillidir. Beklentiler arayışa, arayış yarışa sebep olabilir.