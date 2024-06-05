Depresyona meyilli karakterlerin özellikleri
Kaynak: GUNES.COM.TR
Depresyon sanıldığının aksine zayıf kişilerin hastalığı değildir. Zaten zayıf kişiler kendini okuyup yargılamazlar. Depresyona meyilli hastalar ise sorumluluklarını bilen, kendini okumaya gerek kalmayan, ezberleyen kişilerdir. Depresyona meyilli olanların kişilik özelliklerini kaleme aldık… İnsanın beden ameliyatı için uyumaya, ruh ameliyatı için uyandırılmaya ihtiyacı olabiliyor..
Çoğu insan depresyonu siyah giyim ve sessizlik ile ölçer. Gelecekten ve geçmişten vazgeçmek değil, geçmişe süpürge çekmek yerine geçmiş için saçını süpürge edenlerin hastalığı depresyondur. Hayat iniş çıkışlarında merdiven kullanmazlar. İnişinde düşer, çıkışında çökerler.
İşte depresyona meyilli olanların kişilik özellikleri
Titizlik, mükemmeliyetçilik
Bardağın oranı kadar bardağa su koymak mükemmel gözükebilir fakat yetersiz göstermez. Bardağın kırılmış olması bir daha su içmeme anlamına gelmez. Elde olmayan hedeflerin ve başarıların istenilen konumda bulunmaması başarısızlığı sürdürmez.
Kendinden ve başkalarından çok şey beklemek
Duygusal ihtiyacı fazla olan kişiler depresyona yakın kişilerdir. Etraftan ve kendinden çok şey beklerler. Hayat randevuyla çalışsaydı başı meşakkat, sonu mükâfat olmazdı.
Hayır diyememek
En güçlü depresyon sebeplerinden biridir. İnsanlara hayır diyememenin onları huysuz biri yapacağını düşünürler. ''İstemiyorum, hayır'' demezler. İnsanlar için yaşamaya başlayınca kendisi olmaktan vazgeçerler.
Etrafa ve kendine güvensizlik
Başarıların başkalarına ait olduğunu düşünenler, başarısızlıklarını kendine ait görenler, başarılarını unutanlar, unuttuğu için başarısız olanlar. Hepsi aynı kişi...
Narsisizm
Kendine güvenmemek nasıl depresyona yatkınlığa sebep oluyorsa kendini aşırı beğenmek (narsisizm) de depresyona meyil oluşturur. Etraftan beklenen ilgiyi işi olarak gören narsistler depresyona meyillidir. Beklentiler arayışa, arayış yarışa sebep olabilir.