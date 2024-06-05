VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
70'lik oldu
"Hayatım film olmasın"
3 milyon 200 bin kurban 107 milyar maliyet
Japon Okawa Hiroshi'nin hayatı Türk çayından sonra değişti
Kafa nakli ne zaman olacak?
Olafur Eliasson Türkiye'de ilk kez sergi yapacak
05 Haziran 2024 Çarşamba 16:15:00 - Güncelleme:05 Haziran 2024 Çarşamba 16:15:00

Depresyona meyilli karakterlerin özellikleri

Kaynak: GUNES.COM.TR

ABONE OL

Depresyon sanıldığının aksine zayıf kişilerin hastalığı değildir. Zaten zayıf kişiler kendini okuyup yargılamazlar. Depresyona meyilli hastalar ise sorumluluklarını bilen, kendini okumaya gerek kalmayan, ezberleyen kişilerdir. Depresyona meyilli olanların kişilik özelliklerini kaleme aldık… İnsanın beden ameliyatı için uyumaya, ruh ameliyatı için uyandırılmaya ihtiyacı olabiliyor..

Çoğu insan depresyonu siyah giyim ve sessizlik ile ölçer. Gelecekten ve geçmişten vazgeçmek değil, geçmişe süpürge çekmek yerine geçmiş için saçını süpürge edenlerin hastalığı depresyondur. Hayat iniş çıkışlarında merdiven kullanmazlar. İnişinde düşer, çıkışında çökerler.

İşte depresyona meyilli olanların kişilik özellikleri

Titizlik, mükemmeliyetçilik

Bardağın oranı kadar bardağa su koymak mükemmel gözükebilir fakat yetersiz göstermez. Bardağın kırılmış olması bir daha su içmeme anlamına gelmez. Elde olmayan hedeflerin ve başarıların istenilen konumda bulunmaması başarısızlığı sürdürmez.

Kendinden ve başkalarından çok şey beklemek

Duygusal ihtiyacı fazla olan kişiler depresyona yakın kişilerdir. Etraftan ve kendinden çok şey beklerler. Hayat randevuyla çalışsaydı başı meşakkat, sonu mükâfat olmazdı.

Hayır diyememek

En güçlü depresyon sebeplerinden biridir. İnsanlara hayır diyememenin onları huysuz biri yapacağını düşünürler. ''İstemiyorum, hayır'' demezler. İnsanlar için yaşamaya başlayınca kendisi olmaktan vazgeçerler.

Etrafa ve kendine güvensizlik

Başarıların başkalarına ait olduğunu düşünenler, başarısızlıklarını kendine ait görenler, başarılarını unutanlar, unuttuğu için başarısız olanlar. Hepsi aynı kişi...

Narsisizm

Kendine güvenmemek nasıl depresyona yatkınlığa sebep oluyorsa kendini aşırı beğenmek (narsisizm) de depresyona meyil oluşturur. Etraftan beklenen ilgiyi işi olarak gören narsistler depresyona meyillidir. Beklentiler arayışa, arayış yarışa sebep olabilir.

Etiketler : depresyon zayıfkişilik depresyonameyillilik
"Festivallerde vatandaşımızla buluşuyoruz"

"Festivallerde vatandaşımızla buluşuyoruz"
Aşkı tanımladı!

Aşkı tanımladı!
Görünce şoke oldu! "Saçma sapan bir olay yaşadım"

Görünce şoke oldu! "Saçma sapan bir olay yaşadım"
Gökyüzünden şehri keşfetti

Gökyüzünden şehri keşfetti
Herkesin merak ettiği soru yanıt buldu!

Herkesin merak ettiği soru yanıt buldu!
Baykal Saran'ın bu halini hiç görmediniz

Baykal Saran'ın bu halini hiç görmediniz
Gönüllere dokunacak

Gönüllere dokunacak
Depremzedelere şarkı yazdı

Depremzedelere şarkı yazdı
Rüyası gerçekleşti

Rüyası gerçekleşti

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX