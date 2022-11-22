VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Kazakistan'da Suriye konulu 19. Astana görüşmeleri başladı
Aday belli karar net! Bahçeli: Anket şirketlerini bozguna uğrata uğrata geliyoruz
Tüketici güven endeksi kasımda yüzde 0,6 arttı
Suriye'deki terör hedeflerine "cezalandırma atışları" sürüyor
ABD ve Çin savunma bakanları Kamboçya'da görüştü
"2015'ten bugüne yurt içinde, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 36 bin 854 terörist etkisiz hale getirild...
"Kilo verme sürecinin 5 altın kuralı"
Cosmedica Clinic ile saç ekim zamanı
Başkan Erdoğan'dan Raşit Küçük için başsağlığı mesajı
İlahiyatçı Prof. Dr. Raşit Küçük vefat etti
İŞKUR'u zarara uğratanlara 10 ilde operasyon
Söyleneni anlayamamak, felç belirtisi olabilir
ABD'den skandal açıklama! Saldırıyı kınayamadı
Bu illerde yaşayanlar dikkat!
Eski Almanya Başbakanı Schröder'den çarpıcı sözler: Krizi Türkiye çözer!
Söyleneni anlayamamak, felç belirtisi olabilir
Bugün burçları neler bekliyor? 22 Kasım 2022 Salı günlük burç yorumları
Depresyon değil zatürre olabilir!
Obezite insan ömrünü kısaltıyor
Duymayan çocuk öğrenemez
Muş'ta toplantı ve gösteri yürüyüşleri 7 gün yasak
Diyarbakır'da 7 gün süreyle eylem yasağı
İsveç Bakan Billström: Teröre karşı Türkiye'nin kendini savunma hakkı var
Ambulans uçak, trafik kazasında yaralanan tiyatrocu Sergen Deveci için havalandı
22 Kasım 2022 Salı 08:30:00 - Güncelleme:22 Kasım 2022 Salı 08:30:00

Depresyon değil zatürre olabilir!

ABONE OL

Öksürük, göğüs ağrısı, ateş ve titreme ile kendini belli eden zatürre bazen, özellikle de yaşlılarda hiç belirti göstermiyor. Sadece kişilik değişikliği veya depresyon belirtileriyle bile sinyal verebiliyor.

Öksürük, göğüs ağrısı, ateş ve titreme ile kendini belli eden zatürre bazen, özellikle de yaşlılarda hiç belirti göstermiyor. Sadece kişilik değişikliği veya depresyon belirtileriyle bile sinyal verebiliyor.

Pnömoni, toplumda yaygın bilinen adıyla zatürre, virüs veya bakteriler nedeniyle akciğer dokusunda bulunan hava keseciklerinin enfeksiyonu olarak tanımlanıyor. Mikropların kolayca yayıldığı kapalı ortamlarda sık zaman geçirilmesi, soğuyan havanın vücut direncini düşürmesi ve grip gibi üst solunum yolu enfeksiyonlarındaki artış nedeniyle, zatürre sonbahar ve kış aylarında daha sık görülüyor. Acıbadem Bakırköy Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Süha Alzafer, "Zatürre belirtileri soğuk algınlığı ve grip hastalıklarıyla ortak belirtilere sahip olsa da, genellikle daha uzun sürüyor. Öksürük ile sarı, yeşil, paslı ve bazen kanlı balgam çıkarma, göğüs ağrısı, ateş, titreme, halsizlik, iştahsızlık ile baş ağrısı, zatürrenin başlıca belirtilerini oluşturuyor" dedi. Dr. Süha Alzafer, bu yakınmalara bulantı, kusma, ishal ve karın ağrısının da eşlik edebileceğini belirterek, "Ayrıca özellikle ileri yaştaki hastalarda bu belirtilerin hiçbirinin olmayabileceği unutulmamalı. Zatürre bazen sadece kişilik değişikliği veya depresyon belirtileriyle bile sinyal verebiliyor" diye uyardı.

BU 8 UYARIYA DİKKAT

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Süha Alzafer zatürreden korunma yöntemlerini şöyle sıralıyor:

· Maskesiz olmaz! Kapalı ve kalabalık ortamlarda maske kullanmayı asla ihmal etmeyin. Zira maske zatürre mikroplarına maruziyeti azaltıyor. Maskenizi 6-8 saatten uzun süre kullanmamanız da çok önemli.

· Aşınızı yaptırın: Özellikle altta yatan kronik hastalığı olan kişilerin 55 yaşından ve sağlıklı olan kişilerin 65 yaşından itibaren pnömokok aşısı yaptırmaları tavsiye ediliyor. Daha erken yaşta olup zatürre geçirenlerde de zatürre aşısı öneriliyor. 5-10 yıl koruyucu olabilen zatürre aşısını yılın her döneminde yaptırabilirsiniz. Dolaylı olarak zatürreden koruması nedeniyle grip aşısının da her yıl yaptırılması tavsiye ediliyor.

· Ellerinizi sık sık yıkayın: Mikropların bulaşmalarını önlediği için zatürreden korunmada elleri sık sık yıkamak da büyük önem taşıyor. Özellikle toplu bulunulan ortamlarda bir yere dokunduktan sonra ve yemeklerden önce ellerinizi en az 20 saniye boyunca sabunla yıkamayı alışkanlık edinin.

· Kapalı ortamlarda bulunmayın: Solunum yoluyla kolayca bulaşabildiği için kapalı ortamlarda mümkün olduğunca bulunmayın. Eğer bulunmak zorundaysanız maskenizi mutlaka kullanın.

· Odayı sık sık havalandırın: Bulunduğunuz ortamdaki mikrop miktarının azalmasını sağlayacağı için odanızı her gün en az 3 kez olacak şekilde 15'er dakika havalandırın. Dikkat etmeniz gereken bir başka nokta da, klimaların temizliği olmalı.

· Sağlıklı beslenin, düzenli uyuyun: Bağışıklık sisteminizin güçlü olması için dengeli ve düzenli beslenin, uyku düzeninize dikkat edin.

· Sigara ve alkolden uzak durun: Bağışıklık sistemini baskılayıcı etkileri nedeniyle sigara ve alkolden kaçının.

· Bol bol su için: Burun ve ağız bölgesine ulaşan mikroplar kuru zeminlere daha kolay yerleşebiliyorlar. Bu nedenle her gün 2-2.5 litre suyu gün içine dağıtarak tüketmeye özen gösterin.

İstirahat ve bol sıvı önemli

Zatürre tanısı konulduğunda öncelikle tedavinin hastanede yatarak mı, yoksa ev ortamında mı gerçekleştirileceğine karar veriliyor. Bu kararda hastalığın ağırlık derecesi, fizik muayene bulguları, röntgendeki yaygınlık derecesi, altta yatan başka bir hastalığın varlığı ve hastanın yaşı gibi kriterler göz önüne alınıyor. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Süha Alzafer, hastaneye yatırılan hastalarda damardan antibiyotik tedavisi uygulandığını belirterek, tedavi sürecini şöyle anlatıyor: "Antibiyotiğin yanı sıra sıvı takviyesi, ağrı kesici ve ateş düşürücü ilaçlar ile balgam söktürücü ilaçlar veriliyor. Bazen hastanın yoğun bakım koşullarında tedavisi de gerekebiliyor. Ev ortamında tedavi edilen hastalarda da yine aynı tedavi uygulanıyor. İstirahat etmek ve bol su içmek de hastalığın geçmesini hızlandırıyor."

Etiketler : Depresyon değil Dr. Süha Alzafer Öksürük göğüs ağrısı
Derya Baykal'dan pahalı çantaya torba önlemi

Derya Baykal'dan pahalı çantaya torba önlemi
Ünlü isimden şiddet açıklaması

Ünlü isimden şiddet açıklaması
Tarihi handa açılış

Tarihi handa açılış
İtalya'da çok güzel hareketler

İtalya'da çok güzel hareketler
‘Gülben'li açılış

‘Gülben'li açılış
Konserlere devam

Konserlere devam
"Güzellik yarışmasına katılmam yanlıştı"

"Güzellik yarışmasına katılmam yanlıştı"
Hilal Cebeci'ye Nazan Öncel'den hediye parça

Hilal Cebeci'ye Nazan Öncel'den hediye parça
Evlilik ve kızları sakinleştirdi

Evlilik ve kızları sakinleştirdi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX