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05 Mart 2023 Pazar 14:29:00 - Güncelleme:05 Mart 2023 Pazar 14:29:00

Depremzedeleri öykülerini anlatmaya zorlamayın

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Uzmanlar uyardı: Depremzedelere o anları tekrar tekrar hatırlatmayın, öykülerini anlatmaları için zorlamayın. Ve onlara basit güvenceler ile teselliler vermekten kaçının.

Türkiye'yi yasa boğan deprem felaketi gerek depremi birebir yaşayanları gerekse uzaktan şahit olanları ruhsal anlamda etkiledi. Afet sonrası yaralar günden güne sarılmaya başlansa da hala daha deprem etkileri dolayısıyla uzmanlar tavsiye niteliğindeki değerlendirmelerine devam ediyor. "Depremzedelere öykülerini anlatmaya zorlamayın" diyen Dr. Deniz Aracı, basit güvenceler ve teselliler verilmemesi gerektiğini söyledi. Türkiye'de yaşanan depremin ardından sadece deprem bölgesinde yaşayanlarda değil, tüm coğrafyada hatta dünyada dahi stres ve anksiyete düzeylerinde bir artış görüldüğünü kaydeden Dr. Deniz Aracı, "Depremzedelere öykülerini anlatmaya zorlamayın" dedi. Basit güvenceler ve teselliler verilmemesi gerektiğini söyleyen Dr. Aracı, "Onlara yönlendirmelerde bulunmayın ve ne yapacaklarını söylemeyin. Tutamayacağınız sözler vermeyin" diye konuştu.

STRES BOZUKLUĞUNA NEDEN

Aracı şöyle konuştu: "Deprem gibi travmatik bir olaya maruz kaldıktan sonra gelişebilecek müdahaleci düşünceler, kabuslar, geriye dönüşler, kaçınma davranışları, aşırı uyarılma ve olumsuz ruh hali gibi durumların olağan sürenin dışında devam ederek uzun süreli hale gelmesi, kişide travma sonrası stres bozukluğuna yol açabilir. Böyle bir durumda da profesyonel yardım almaktan kaçınmayın. Çocuklukta yaşanan ruhsal travma hem çocuklukta hem de yetişkinlikte yaşanan bir dizi ciddi bozukluğun gelişiminde önemli bir faktör olarak görünmektedir. Çocukluk çağı romatizmal ateşi gibi ruhsal travma da bir dizi farklı sorunu harekete geçirir ve bunlardan herhangi biri, tanımlanabilir ruhsal bir duruma yol açabilir."

HİPNOZUN OLUMLU ETKİSİ OLUR MU?

Travma sonrası stres bozukluğu olan depremzedeler için hipnoz kullanımının araştırıldığını söyleyen Öğr. Gör. Dr. Deniz Aracı, "Çalışma, hipnozun travma sonrası stres bozukluğunun sebep olduğu semptomları azaltmada etkili olduğunu ve hipnozun etkilerinin zaman içinde de korunduğunu bulmuştur. Unutmayın, erken dönemde genellikle ayakta tedavi ile birkaç seans içeren travma odaklı davranışsal terapötik (tedavi edici) müdahale, travma sonrası stres bozukluğunun gelişimini önleyebilir" dedi.

Etiketler : depremzede stres bozukluğu travma hipnoz

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