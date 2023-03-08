Depremzedelere ilk iki ay psikoterapi yapılmamalı

Deprem sonrası Uzman Psikolog Tülinay Seçkin, depremzedelere ilk iki ay psikoterapi yapmanın zararlı olduğunu vurgulayarak, terapi yapmak isteyenlerden uzak durulması gerektiğini söyledi. Seçkin, akut sürecinde doğal afet travmayı kısa süreli olan duygular barındırdığını, 2 ay sonrasında terapilere başlanması gerektiğinin altını çizdi. Seçkin, "Depremzedelere ilk 2 ay neden psikoterapi yapılmaz, çünkü akut süreci diyoruz bu gibi travmalar doğal afetlerde kısa süreli kendiliğinden iyileşebilir duygular. Kendiliğinden etkisi azalabilir, ilk iki ay yarardan çok zarar verebilecek tehlikeleri var. Öncelikli görevimiz zarar vermemek o yüzden psikoterapiyi önermiyoruz. İki ayda duyguları azaldığında psikoterapiye ihtiyacı olmayacak, eğer azalma olmadan aksine şiddetlenme varsa o zaman travma sonrası stres bozukluğu diyerek psikoterapi ve berki ilaç tedavisi başlatıyoruz. İlk iki ay psikoterapi yapıyoruz diyenlerden uzaklaşın" dedi.

