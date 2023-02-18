Depremzedeler için 'Zatürre ve viral enfeksiyon' uyarısı

Deprem sonrasında ortaya çıkabilecek bulaşıcı hastalıklar ve zatürre ile ilgili uyarılarda bulunan Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Şevket Özkaya, binlerce vatandaşın kış mevsiminde dışarda kaldığını belirterek depremzedelerde solunum yolu enfeksiyonları çok fazla olduğunu ifade etti. Şikayeti olan depremzedelerin en kısa zaman içinde sağlık kuruluşunda tedavi olması gerektiğine dikkat çeken Prof. Dr. Şevket Özkaya, "Depremden kurtulanların büyük bir kısmı soğukta, açık havada yaşamak zorunda kaldı. Bir kısmı da toplu yerlerde yaşamaya başladı. Özellikle depremden kurtulan vatandaşlarımız da bu soğuk havanın etkisiyle, geceyi soğukta geçirmeleri nedeniyle bronşit dediğimiz solunum yolu enfeksiyonları çok fazla var. Çok fazla ateşi olan çocuklarımız var. Öksürük ve ateşle seyreden depremzedelerimiz geliyor. Vatandaşlarımızın yarısı açık havada soğukta yaşıyorlar. Yarısı da toplu yerlerde yaşıyor. Toplu yerlerde yaşayanlarda ise viral enfeksiyonlar sık olarak görülebilir. Şikayeti olan depremzedelerin en kısa zaman doktorlara gitmesini öneriyoruz" diye konuştu.

