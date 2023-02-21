Deprem stresi erken doğuma sebep olabilir

Deprem bölgesindeki anne adayları hem kendileri hem de bebekleri için zorlayıcı bir süreç içerisine girdi. Yeni Yüzyıl Üniversitesi Gaziosmanpaşa Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümünden Op. Dr. Şefik Gökçe, "Deprem anını yaşayan gebelerin afet sonrasında dikkat etmesi gereken konular bulunuyor. Hamileliğin başında olan gebeler, sarsıntıların etkisiyle düşük ve kanama tehlikesiyle karşılaşabiliyor. Gebeliğin ilk aylarında depreme yakalanan bireylerle ilgili konuşan Gökçe, ''Hamileliğin ilk aylarında depremle karşılaşan gebelerin en kısa sürede hem fiziksel hem de psikolojik muayene olması önemli. Sarsıntıların etkisiyle ortaya çıkan stres sonucu anne adayının düşük yapma ihtimali artıyor. Böyle bir durumda mümkün olan en hızlı şekilde doktor muayenesi olmak son derece önemli. Aynı zamanda kanama görülmesi durumunda da yine doktor muayenesi ile erkenden müdahale edilme şansı artıyor'' diyerek vakit kaybetmeden doktor kontrolüne gitmenin önemine dikkat çekti.

