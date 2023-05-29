Deprem sonrası vertigo şikayetlerinde artış yaşanıyor

Siirt'te özel bir hastanede Nöroloji Uzmanı Dr. Terane Abbaslı Yılmaz, bu şikayetlerin vertigoya işaret ettiğini söyledi. Nöroloji Uzmanı Dr. Terane Abbaslı Yılmaz, vertigo hastalığının artış gösterdiğini belirterek "Vertigo aslında bir hastalık değil semptomdur. Bu başlık altında birtakım hastalıkları incelememiz mümkündür. Bunlardan biri de beyin inmelerinde gördüğümüz birtakım vertigo vakalardır. Aynı zamanda daha sık rastladığımız pozisyonel vertigo daha çok kulak kristallerin yer değiştirmesi sonucu izliyoruz fakat bunların hepsi özellikle belirli pozisyonel vertigolarda tedaviye iyi yanıt ile hastanın genel durumunda bir iyileşme izliyoruz. Özellikle fobik postereler vertigolarda her şeye rağmen tedaviye rağmen hastanın şikayetlerinin uzun süre sürdüğünün, dengesizlik şikayetlerinin devam etmesini izlemekteyiz. Bu hastalıklar özellikle hastanın anksiyete, kaygı durumu bozukluklarının tedavi sonrası genel durumlarında toparlamak mümkündür. Vertigonun tedavisi aslında ilaç ve manerli bir tedavidir. Genellikle bunlarda iyi yanıt izliyoruz. Fakat vertigoların klinik seyrinde tekrarlama mümkündür. Özellikle üst solunum enfeksiyonları ve kulak enfeksiyonları sonrası vertigolarda tekrarlama izlemekteyiz" dedi.