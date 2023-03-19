Deprem korkusu panik atağı tetikler

Deprem korkusu belirtilerinin kişiden kişiye değişiklik gösterebileceğini belirten Psikolog Can Anarat, "Bu korkuyla başa çıkabilmek için doğru bilgiye ulaşmak, depreme hazırlıklı olmak, fiziksel egzersiz ve nefes egzersizleri yapmak çok faydalı. Ancak en önemlisi birçok korku ve ruhsal sorunda geçerli olduğu gibi psikolojik destek almak, kaygıların daha iyi yönetilmesine yardımcı olur" dedi. Anarat "Deprem korkusu yaşayan kişiler; anksiyete, korku, panik atak ve benzeri sorunlarla karşılaşabilir. Bu gibi durumlarda, bir psikolog veya psikiyatrist ile görüşmek, kişinin duygusal olarak desteklenmesine yardımcı olur. Deprem korkusu, kişinin günlük yaşamını etkileyebilir ve işlevselliğini düşürebilir. Ancak, psikolojik desteğin yardımıyla, kişi daha mutlu ve verimli bir hayata ve normal aktivitelerine geri dönebilir" diye konuştu.

