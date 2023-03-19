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19 Mart 2023 Pazar 15:02:00 - Güncelleme:19 Mart 2023 Pazar 15:02:00

Deprem korkusu panik atağı tetikler

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Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler, başta afet bölgelerinde yaşayan depremzedeler olmak üzere, tüm insanları olumsuz etkiledi. Bu da insanların deprem korkusu yaşamasına ve birçok psikolojik rahatsızlığın ortaya çıkmasına neden oldu.

Deprem korkusu belirtilerinin kişiden kişiye değişiklik gösterebileceğini belirten Psikolog Can Anarat, "Bu korkuyla başa çıkabilmek için doğru bilgiye ulaşmak, depreme hazırlıklı olmak, fiziksel egzersiz ve nefes egzersizleri yapmak çok faydalı. Ancak en önemlisi birçok korku ve ruhsal sorunda geçerli olduğu gibi psikolojik destek almak, kaygıların daha iyi yönetilmesine yardımcı olur" dedi. Anarat "Deprem korkusu yaşayan kişiler; anksiyete, korku, panik atak ve benzeri sorunlarla karşılaşabilir. Bu gibi durumlarda, bir psikolog veya psikiyatrist ile görüşmek, kişinin duygusal olarak desteklenmesine yardımcı olur. Deprem korkusu, kişinin günlük yaşamını etkileyebilir ve işlevselliğini düşürebilir. Ancak, psikolojik desteğin yardımıyla, kişi daha mutlu ve verimli bir hayata ve normal aktivitelerine geri dönebilir" diye konuştu.

Etiketler : deprem korku mapik atak anksiyete

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