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29 Kasım 2022 Salı 09:00:00 - Güncelleme:29 Kasım 2022 Salı 09:00:00

Deprem korkusu herkeste farklı olabilir

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Son aylarda İzmir ve Düzce'de meydana gelen depremler korkuya yol açtı.

Son aylarda İzmir ve Düzce'de meydana gelen depremler korkuya yol açtı. Depremin kişinin ailesi ve yakın çevresini de içerisine alan felaket senaryolarıyla tetiklenen bir korku olduğunu dile getiren Uzman Psikolog Ezgi Dokuzlu, "Deprem gibi doğal afetler halk arasında ortak korkuya sebep olur. Depremin ne zaman olacağını, şiddetini ve yarattığı etkileri bilememek bu korkuyu besler. Bu korkular ve kaygılar herkeste farklı olabilir" açıklamasında bulundu. Dokuzlu, "Kişi yaşadığı olumsuz durumu tüm ayrıntılarıyla paylaşmak isteyebilir veya hiç bu konu hakkında konuşmak istemeyebilir. Neler hissettiğini, neler yaşadığını anlatmasına izin verin ve sabırla dinleyin. Yaşadıkları hakkında paylaşımda bulunmak istemiyorsa ısrarcı olmayın. Dinlerken yargılamayın, eleştirmekten kaçının. Yaşadığı olumsuzluğu paylaşacağı birinin olduğunu bilmek ona iyi hissettirecektir" dedi.

Etiketler : Deprem korkusu İzmir ve Düzce Uzman Psikolog Ezgi Dokuzlu
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