Deprem bölgesinden İstanbul'a getirilen 993 yaralının tedavisi devam ediyor

Deprem bölgesinden İstanbul'a getirilen 993 yaralının tedavisi devam ediyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen ve 11 ili etkileyen depremlerde yaralanan afetzedeler, Türk Silahlı Kuvvetlerine ait uçaklar ve Sağlık Bakanlığının ambulans uçaklarıyla İstanbul'a getirildi.

Yaralılar, ambulanslarla havalimanlarından alınarak sevk edildikleri kentteki kamu, özel ve üniversite hastanelerinde tedavi altına alındı.

Bugüne kadar kente getirilen 19 bin 172 depremzededen 18 bin 179'u taburcu edildi, 993'ünün tedavisi sürüyor.