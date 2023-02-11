Deprem bölgesindeki diyaliz hastaları unutulmadı

Depremin ardından, Türk Böbrek Vakfı bölgedeki diyaliz hastalarının tedavi koordinasyonları için aktif olarak üzerine düşeni yerine getirmeye devam ediyor.

Sağlık Bakanlığı, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ve AFAD ile koordinasyon halinde olan Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk göçük altından kurtarıldıktan sonra ezilme (crush) sendromu yaşayan hasta sayısının bugün itibariyle 800 civarında olduğunu belirtiyor. Vakıf Başkanı Timur Erk; ezilme (crush) sondromu yaşayan 800 civarındaki hastanın akut tedavisi için yaklaşık 10 bin seanslık diyaliz kitine ihtiyaç duyuluyor. Geçici katater (damar giriş yolu) ile 2 bin seanslık diyaliz malzemesi bağışını vakıf olarak üstlendik. İlk 500 seanslık malzemeyi İstanbul İl Sağlık Müdürlüğüne teslim ettik. Ezilme (crush) sendromu yaşayan bir hastanın tedavisi için 10-11 seans diyalize ihtiyaç duyuluyor. Erk, "Göçük altında kalmaya bağlı oluşan crush sendromlu hastaların yanı sıra kronik böbrek yetmezliği hastalarının aksayan diyaliz tedavilerini gerçekleştirebilmeleri için vakfımız gereken tüm çalışmaları yürütüyor. Deprem bölgesinden gelen yoğun diyaliz merkezi arayışı talepli telefonlara tek tek yardımcı olmaya çalışıyoruz. Yakın illerdeki diyaliz merkezlerine yönlendirme, diyaliz merkezlerine transferlerine araç sağlama konusunda bölge imkanlarının el verdiği ölçüde lojistik desteklerimizle hastalarımızın yanında oluyoruz" dedi.