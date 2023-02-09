VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı depremle ilgili Dezenformasyon Bülteni'ni yayımladı
Bakan Özer: 450 bin kişiye konaklama hizmeti veriyoruz
Özbekistan, Türkiye'de depremzedeler için sahra hastanesi kuracak
Deprem bölgelerine ilave 206 savcı görevlendirildi
TSK, deprem bölgesine destek uçuşlarını "hava yardım koridoru" üzerinden yapıyor
NBA ekibi Cleveland Cavaliers, depremzedeler için destek mesajı paylaştı
Hatay'da depremden 72 saat sonra aynı binanın enkazından 4 kişi kurtarıldı
Tayvan hükümeti yetkilileri, bir maaşlarını afet yardımı için Türkiye'ye bağışlayacak
Uzmanlar uyarıyor: Her ailenin bir afet planı olmalı
Deprem travması stres bozukluğuna yol açabilir
Yardım çağrısı için sosyal medya kullanım rehberi hazırlanmalı
Yaşanan durum çocuklara basit cümlelerle aktarılmalı
Deprem anında en çok panik ve korku zarar veriyor
Adana'da yıkılan apartmanın enkazındaki kadın depremden 75 saat sonra kurtarıldı
Başkan Erdoğan Gaziantep'e gidiyor
Çocuğunuzun ayak izlerine dikkatli bakın, çünkü!
Yanındayız Türkiye!
Ekmek mesaisi
Camdaki yazıyı gören alışveriş yaptı
Yiğit'in unutulmaz mutluluğu
Anne-oğul 47 saat sonra kurtarıldı
Felaketin mucizeleri
e-Devlet Kapısı üzerinden bağış imkanı
Karsu: Ailemde çok kayıp var
09 Şubat 2023 Perşembe 10:18:00 - Güncelleme:09 Şubat 2023 Perşembe 10:18:00

Deprem anında en çok panik ve korku zarar veriyor

ABONE OL

Deprem anında soğukkanlı olunmasının önemini vurgulayan uzmanlar, camdan veya balkondan atlamak yerine deprem anında güvenli ve büyük bir eşyanın yanında 'çök, kapan, tutun' davranışını yapmak gerektiğini belirtiyor.

Panik duygusunun, insanların yapmaması gereken davranışlarda bulunmasına yol açacağını ifade eden Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı İSG uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Nuri Bingöl, "Camdan veya balkondan atlamak, deprem anında evde kalarak güvenli bir büyük eşyanın yanında 'çök kapan tutun' davranışından çok çok daha fazla tehlikelidir. Yapılmaması gereken davranışların başında camlardan veya balkonlardan atlamak bulunmaktadır. Aynı şekilde binaların depreme en dayanıksız olan yerleri genelde merdivenlerdir, çökme riskinin en çok olduğu yerler buralardır. Dolayısıyla merdivenlere yönelmek, bir an önce dışarıya çıkma isteği, hatta asansörleri kullanmaya yeltenmek de çok yanlış davranışların başında gelmektedir" uyarısında bulundu. Tatbikatlarda yapılan "çök - kapan - tutun" hareketlerinin de önemini bir kez daha vurgulayan Dr. Nuri Bingöl, "Daha önemlisi ise nerede çöküp kapanarak tutunacağımızdır. Bunun için de hayat üçgeni dediğimiz boşlukların oluşabileceği dayanıklı büyük eşyaların yanını tercih etmek gerekmektedir. Çamaşır veya bulaşık makinaları bunun için uygun dayanıklı eşya olabilir" diye konuştu.

HAYAT ÜÇGENİ OLUŞTURACAK EŞYALAR ÖNEMLİ

Çocukların uyuduğu odalarda alınması gereken önlemlere de değinen İSG uzmanı Dr. Nuri Bingöl, "Bu önlemlerin tamamı çocukların bulunduğu odalarda daha hassas şekilde uygulanmalıdır. Mümkün olduğunca bu odalarda hayat üçgeni oluşturabilecek sağlam büyük eşyaların da duvara sabitlenerek bulundurulmasına özen gösterilmelidir. Çocuklarımıza da sürekli eğitimler ve denemelerle deprem anında ne yapmaları gerektiği konusunda davranış değişikliği ve bilinç oluşturulmalıdır" tavsiyesinde bulundu.

Etiketler : deprem panik korku

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX