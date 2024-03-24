Denizanaları kanser için umut oldu

Bilim insanları, denizanalarının zehrini laboratuvar ortamında izole ederek kanser hücrelerinde denediklerini ve olumlu sonuçlar aldıklarını açıkladı. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nurçin Killi, "Denizanasının zehirlerini izole ederek bir TÜBİTAK projesi çerçevesinde kanser hücrelerinde deniyoruz. Yani denizanası venomunun kanser hücrelerindeki sitotoksik etkisini araştırıyoruz. İlk aldığımız sonuçlar gayet güzel sonuçlardı. Sağlıklı hücrelerde kanser hücrelerine göre daha az öldürücü olduğunu tespit ettik" dedi.