VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
12 tabur sahaya indi!
Mersin'deki terör saldırısında yeni detay!
EYT'de ertelenen kıdem tazminatına dikkat!
Başına talih kuşu kondu.... Tarlasında petrol çıktı!
Malcolm X'in dava arkadaşı: Yeni Türkiye'nin bir tuğlası olmak istiyorum
Resepsiyonda 28 Şubat zihniyeti!
"Başkan Erdoğan'ın adaylığıyla ilgili hiç bir tereddüt yok"
kıyafet Sevdam Ayşe'yi kızdırıyor
Dengeli beslenmek bağışıklığı güçlendirir
Migren öncesi ‘aura' uyarısı
Uzman Astrolog Aşkın Şengün ile günlük burç yorumları - 02 Ekim
Yaşadığım Gerçek Aşk mı Toksik İlişki mi?
Hamilelikte ‘maden suyu' iyi bir takviye
Meteorolojiden rüzgar ve fırtına uyarısı
Antalya'da 83 yıl sonra ekim ayı sıcaklık rekoru
Almanya Savunma Bakanı Ukrayna'yı ziyaret etti
Bakan Soylu'dan CHP'ye tepki: O liste başınıza bela olacak
Biden: Venezuela'da tutuklu 7 ABD'li serbest bırakıldı
Kuzey ve iç kesimler için kuvvetli rüzgar ile fırtına uyarısı
Zelenskiy: Ukrayna bayrağı Liman şehrinde
Manisa'da trafik kazasında motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
Ian kasırgası Florida'da 64 can aldı
Pençe-Kilit bölgesinde bir asker şehit oldu
Bakan Kurum: Sosyal konutları muhalefete rağmen yapacağız
02 Ekim 2022 Pazar 09:30:00 - Güncelleme:02 Ekim 2022 Pazar 09:30:00

Dengeli beslenmek bağışıklığı güçlendirir

ABONE OL

Mevsim geçişleri özellikle salgın hastalıklar açısından birer virajdır.

Mevsim geçişleri özellikle salgın hastalıklar açısından birer virajdır. Bu nedenle vücudun bağışıklığını güçlendirmek ve güçlü tutmak büyük önem taşır. Doç. Dr. Erdal Dilekçi, "Bağışıklığı güçlü tutmanın en önemli yolu yeterli ve dengeli beslenmekten geçiyor. Bununla birlikte ozon terapi, yüksek doz C vitamini, glutatyon gibi takviyeler de hastalıklara karşı kalkan oluşturmamıza yarar sağlıyor" dedi. Pandemiyle birlikte kulaktan dolma bilgilerle çok ciddi vitamin takviyeleri kullanıldığı uyarısında bulunan Doç. Dr. Dilekçi, "Öncelikle şunu söylememiz lazım hiç kimseye aynı vitamin aynı şekilde etki etmeyecektir. Kimin neye ihtiyacı varsa o bileşimde vitamin takviyesi verilebilir. İlla bütün yıl boyunca vitamin kullanacağız diye bir şey yok. Biz düzgün besleniyorsak, hareket ediyorsak bunlar bizim artımız olur. Ancak bağışıklığı güçlü tutmak için ihtiyaç dahilinde ara ara C vitamini almak bağışıklığa iyi gelir. C vitamini bizim bütün bağ dokusu, kaslar ve cilt için kullandığımız bir vitamin. O nedenle C vitamini takviyesi çok çok önemli" ifadelerini kullandı.

Etiketler : Dengeli beslenmek Doç. Dr. Dilekçi Mevsim geçişleri
Aileyle birlikte araba da büyüdü

Aileyle birlikte araba da büyüdü
Tilki'nin ödülü Gencebay'dan

Tilki'nin ödülü Gencebay'dan
Paris stili

Paris stili
Festival coşkusu

Festival coşkusu
Can'dan kapanış

Can'dan kapanış
20 yıl sonra yeniden

20 yıl sonra yeniden
Asistan paniği

Asistan paniği
Ajda hepinizden genç!

Ajda hepinizden genç!
İrem'e nazar değdi

İrem'e nazar değdi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX
<<<<<<< Updated upstream >>>>>>> Stashed changes