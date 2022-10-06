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06 Ekim 2022 Perşembe 08:00:00 - Güncelleme:06 Ekim 2022 Perşembe 08:00:00

Denge kaybı 'Vertigo'yu işaret ediyor

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Baş dönmesi olarak da bilinen Vertigo, denge kaybı ve sersemlik hissi olarak da tanımlanıyor.

Baş dönmesi olarak da bilinen Vertigo, denge kaybı ve sersemlik hissi olarak da tanımlanıyor. Vertigo belirtisinin baş dönmesi olduğunu belirten KBB Uzmanı Op. Dr. Ali Rahimi; bu rahatsızlığın hastaya hareket ederken, yürürken ve hatta dinlenirken bile denge kaybı yaşattığına ve dünyanın döndüğü hissettirdiğine dikkat çekiyor. Dr. Ali Rahimi, enfeksiyonlar ve alerjilerin de iç kulak hastalıklarına zemin hazırlayarak baş dönmesine yol açabileceğini ifade ediyor ve tedavi için öncelikle baş dönmesinin altında yatan sebeplerin tespit edilmesi gerektiğini vurguluyor. Enfeksiyonlar ve alerjiler gibi çevresel faktörlere bağlı durumların, iç kulak hastalıklarının oluşumuna zemin hazırlayarak baş dönmesine yol açabileceğini ifade eden Op. Dr. K. Ali Rahimi, "Baş dönmesine aynı zamanda bulantı, kusma, terleme, kulak çınlaması, işitme kaybı, kulakta dolgunluk hissi, ateş, görme bozukluğu, halsizlik, kuvvet kaybı ve hissizlik eşlik edebilir. Tüm bu belirtiler hastanın yaşamını olumsuz yönde etkileyerek büyük sorunlara yol açabilir" diye konuştu.

Etiketler : Denge kaybı Op. Dr. Ali Rahimi Vertigo
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