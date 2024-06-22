Kanser tedavisinde umutları artıran yöntem

Bilim insanları, akciğer kanseri hastaları için yeni bir tedavi yöntemine başvurdu. California San Diego Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, kanserle mücadele ilaçlarını doğrudan metastatik tümörlere iletmek için akciğerlerde yüzebilen mikroskobik robotlar geliştirdi. Böylelikle kemoterapi tedavisi doğrudan tümöre ve bunların yayıldığı bölgelere taşınabilecek.



Bilim insanları, fareler üzerinde yaptıkları deneylerde de olumlu sonuçlar elde etti. Akciğerlerinde tümör bulunan fareler, nefes borularına yerleştirilen küçük bir tüp aracılığıyla vücutlarına gönderilen mikro robotlarla tedavi edildi.

Tedavi edilen farelerin hayatta kalma süresi 37 gün olarak olurken, tedavi edilmeyen farelerde bu süre 27 gün kaydedildi.