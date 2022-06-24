Demirhindi çayı mideyi koruyor

Hinthurması olarak da bilinen demirhindiyle hazırlanan çay, mideyi hastalıklardan koruyor, karaciğeri doğal yollarla temizliyor, bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Ayrıca vücuttaki sıvı oranını dengeleyerek böbreklerde taş ya da kum oluşumunu da engeller. Mide ekşimesine de iyi gelir. İçerdiği antioksidan maddeler sayesinde mide asidini dengeleyerek ciddi rahatsızlıkları önler. Uzmanlar hazırlanışını şu şekilde tarif ediyor; "Bir litre suyu kaynatın ve 20 gram demirhindi meyvesini ekleyin. Kaynadıktan sonra soğumaya bırakın. Çay soğuduktan sonra sabah ve akşam olmak üzere günde 2 defa aç veya tok karnına içmeniz gerekir."

