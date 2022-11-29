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29 Kasım 2022 Salı 08:00:00 - Güncelleme:29 Kasım 2022 Salı 08:00:00

Demir eksikliği olan enfeksiyona daha sık yakalanıyor

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Uzmanlar, demir eksikliğinin sadece diyet ile düzelmeyeceğini, ilaç desteği de alınması gerektiğini bildirdi.

Uzmanlar, demir eksikliğinin sadece diyet ile düzelmeyeceğini, ilaç desteği de alınması gerektiğini bildirdi. Dünyada her 3 kişiden birinde demir eksikliği bulunduğu bilgisini veren Prof. Dr. Fevzi Altuntaş, kadınların erkeklere göre daha fazla demir eksikliği yaşadığını dile getirdi. Demir eksikliği yaşayan kişilerde halsizlik, yorgunluk, iştahsızlık gibi şikayetler görülebildiğini anlatan Altuntaş, sözlerini şöyle sürdürdü: "Yapılan bir çalışmada demir eksikliği olan çalışan bireylerde yüzde 30'lara kadar iş performansının düştüğü izlenmiştir. Demir bağışıklık sistemi içinde önemli olan bir element. Demir eksikliği olan kişiler enfeksiyonlara daha sık yakalanıyor. Demir eksikliği bir bulgudur. Mutlaka altta yatan sebep araştırılmalıdır. Sebebi araştırılıp tespit yapılmadan herhangi bir tedaviye başlanmamalıdır. Demir eksikliği sadece diyetle düzelmez. Demir deposunun doldurulması lazım. Bu ancak ilaç tedavisi ile doldurulabilir. İlaç tedavisi ile doldurduktan sonra besinlerle bunun azalmaması sağlanabilir. Besinler önemlidir ama hiçbir zaman depo demirlerini dolduracak kadar değildir. Demir deposunun doldurulmasının ardından kırmızı et emilimi daha iyi olan demire sahip bir besindir. Özellikle tüketilmesini tavsiye ediyoruz. Kırmızı et tüketemeyenler için beyaz et, hindi, baklagiller, kuru yemişler, yeşillikler ve yeşil sebzelerin yenilmesini tavsiye ediyoruz. Demir yönünden zengin besinleri tüketirken de olabildiğince C vitamini zengin gıdalarla birlikte alınması demir emilimini artıracaktır. Kırmızı et yerken yanında limonlu salatanın olması gibi."


Etiketler : Demir eksikliği Prof. Dr. Fevzi Altuntaş Demir deposu
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