Delirten hastalık: Trigeminal nevralji

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Yüz bölgesinde ani başlayıp ani sonlanan, kısa süreli elektrik şoku benzeri, tekrarlayıcı ve tek taraflı olan ağrılar trigeminal nevralji belirtisi olabilir. Delirten hastalık olarak da adlandırılan bu hastalığın cerrahi yöntemle tedavisi mümkün.

Halk arasında "delirten hastalık" ya da "intihar hastalığı" olarak da adlandırılan trigeminal nevralji, yüz bölgesinde şiddetli ağrılarla kendisini gösteren bir sağlık sorunudur. Trigeminal nevralji hastaları çoğu zaman yaşadıkları ağrıyı dayanılmaz bir ağrı olarak ifade ederler. Beyin Sinir ve Omurilik Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Feridun Kubilay "Trigeminal nevralji, kişinin uyku düzenini, yaşam kalitesini bozan günlük rutin işlerini yapmaktan kişiyi alıkoyan nöropatik bir hastalıktır. Trigeminal nevralji, yüz bölgesinde bulunan yüzün duyu hislerini ileten trigeminal sinirin bir ya da birden fazla dalının etkilendiği ve bunun neticesinde şiddetli ağrıların görüldüğü sinirsel bir hastalıktır. Bu ağrılar genellikle yüzün alt kısmında görülmekle birlikte bazen burun ve göz çevresini de etkileyebilir. Trigeminal nevralji hastalığı çoğunlukla ileri yaşlarda ortaya çıkar" dedi.

DİŞ FIRÇALAMAYI BİLE ZORLAŞTIRIR

Beyin Sinir ve Omurilik Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Feridun Kubilay, "Trigeminal nevralji (TN), uluslararası baş ağrısı sınıflamasına göre; ani başlayıp ani sonlanan, kısa süreli elektrik şoku benzeri, tekrarlayıcı ve tek taraflı olan ağrı şeklinde tanımlanır. Ağrı, trigeminal sinirin bir ya da daha fazla dalında sınırlıdır. Zararsız dokunmak ya da yemek yemek benzeri uyaranlarla da tetiklenebilir. Oldukça şiddetli olan saniyelik ağrı atakları, hastaların yemek yemesini ve diş fırçalamasını bile engelleyebilir. Bu nedenle mutlaka beyin ve damar görüntülemesi yapılması gerekir. İlaç tedavisi yetersiz kaldığında kafa tabanında özel bir sinir yumağı olan Gasser gangliona radyofrekans, uygun hastalarda uygulanabilir. Her gün yaşadığınız baş ağrılarınız varsa ve uzun süredir günlük ağrı kesici ya da migren ilacı kullanıyorsanız, mutlaka ayırıcı tanı ve tedavi için doktora başvurun" diye uyardı.

DİŞ VE ÇENE AĞRISI ZANNEDEREK VAKİT KAYBEDİYORLAR

Op. Dr. Feridun Kubilay, hastalıkla ilgili çok bilinen yanlışlıklara dikkat çekti. Bir hastanın diş hekimine dayanılmaz çene ağrısıyla gelmesi ve bunu izah eden diş patolojisi bulunmaması durumunda dikkat edilmesi gerektiğini anlatan Kubilay şunları söyledi: "Diş hekimlerinin hastasının nörolojik bulgularına da dikkat etmesi gerekiyor. Hasta ağrı tekrar tetiklenebilir düşüncesi ile yemek yemiyor, hatta su içmiyor bile olabilir. Oysa hastalığınız nevraljik olabilir. Böyle bir durumda paniğe gerek yok, yüzde 95'e varan tedavisi mümkün. Trigeminal nevralji 'Ağrılı Tik' olarak da tanımlanıyor. Hasta ağrı atağı esnasında yüzünün ağrılı tarafını buruşturup eli ile o bölümü koruma refleksi yapıyor. Halk arasında çok bilinmese de dünyada her yıl yaklaşık 150 bin kişiye trigeminal nevralji tanısı konuyor. Bunların yüzde 90'ı 40 yaş üzerindeki kişilerde ortaya çıkıyor. Kadınlarda erkeklere oranla 2 kata yakın daha sık görülüyor."

ELEKTRİK ÇARPMASI ŞEKLİNDEKİ AĞRI VARSA!

Op. Dr. Feridun Kubilay, Trigeminal nevralji hastalığı için "İlk atak o kadar belirleyicidir ki hasta bu anı yıllar geçse de bütün ayrıntıları ile tarif edebilir" diyerek şunları dile getirdi: "Yüz ağrısı ile başvuran her hastanın diş ile ilgili bir probleminin olup olmadığının değerlendirilmesi olağan bir durumdur. Hasta elektrik çarpması şeklinde, 5-15 saniye ile 2 dakika arasında süren, yüzün bir yarısında olan, hafif dokunma, yemek yeme, gülme - konuşma gibi normalde ağrı yapmayan aktivitelerle ağrının tetiklendiğini söylüyorsa bu trigeminal nevraljidir. Hasta hayatımda olan en şiddetli ağrı diyorsa ve daha önceleri diş ağrısı çekmiş ve bununla karşılaştırılmayacak kadar şiddetli diyorsa yine bu trigeminal nevralji olabilir. Dolayısıyla, diş hekimlerinin bu hastalığa ilişkin hassasiyeti önemli ve yönlendiricidir."

CERRAHİ YÖNTEMLE KURTULMAK MÜMKÜN

Ağrı ile duyu kusurunun da gözlenebileceğini belirten Op. Dr. Feridun Kubilay öncelik ilaç tedavisinde olduğunu belirtti. Kubilay, "Trigeminal Nevraljide özellikle epilepside kullanılan ilaçlar ağrının tedavisi için kullanılır. İlaçlara yanıt vermeyen hastalarda cerrahi tedavi uygun bir seçenek olup, burada özellikle mikrovasküler dekompresyon iyi yapıldığı takdirde yüzde 95'in üzerinde başarı şansı olur. Bu yöntemin sinirlere herhangi bir hasarı yoktur. Mikrovasküler Dekompresyon tregeminal nevralji için en yaygın kullanılan cerrahi yöntemdir, Jannetta yöntemi olarak da bilinir. Önce kulağın arkasına küçük bir kesi yapılır sonra kafatasında küçük bir delik açılır ve mikroskopik görüntüleme altındaki trigeminal sinirin maruz kaldığı damar basısı ortaya konulur. Çoğu vakada trigeminal siniri sıkıştıran bir kan damarı bulunur. Bu işlemde, kan damarını sinirden uzaklaştırarak teflon keçesinden yapılmış bir dolgu yerleştirerek ağrı rahatlatılır" dedi.

SAĞ TARAFTA DAHA YOĞUN HİSSEDİLİR

Trigeminal nevraljinin görülme oranının kadınlarda erkeklerden daha fazla olduğunu belirten Op. Dr. Feridun Kubilay, "Ağrı sağ tarafta, sola nazaran daha fazladır" diye de ekledi.