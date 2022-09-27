Damarların sertleşmesi tehlike habercisi

Aterosklero ya da halk arasında biline adı ile damar sertliği kalp ve damar hastalıkları arasında en yaygın görülenlerden biridir. 40-45 yaş üstü kadın erkek ayırmadan görülen ve hızla artan damar sertliği, tedavi edilmezse ciddi sonuçlar meydana getirebilir. Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Ali Rıza Cenal, "Damar sertliği hastalığı olan bireylerde damar duvarlarında kolesterol birikmesi meydana gelebilir. Ayrıca bağ dokusu oluşumunun artmasıyla damarlarda esneklik ve sertleşme kayıpları yaşanır. Damarlardaki sertleşen bölümlerden iç kısımlara doğru oluşan plaklar, zamanla damarın tıkanmasına ve kan akışının sağlanamamasına neden olur. Eğer önlem alınmazsa ya da tedavi edilmezse ölümle sonuçlanabilen ciddi sorunlara zemin hazırlar. Kalp krizi ve beyin kanaması gibi ölüme sebep olan hastalıkların çoğunda temel neden damar sertliğidir" dedi.

