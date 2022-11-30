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30 Kasım 2022 Çarşamba 08:30:00 - Güncelleme:30 Kasım 2022 Çarşamba 08:30:00

D vitamini kanserle savaşta da etkili

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Uzmanlar, güneşin sıklıkla yıl boyunca kendini gösterdiği bölgelerde bile D vitamini eksikliğinin yaygın olduğunu belirtti.

Uzmanlar, güneşin sıklıkla yıl boyunca kendini gösterdiği bölgelerde bile D vitamini eksikliğinin yaygın olduğunu belirtti. İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ali Kutlu, "Bu nedenle birçok ülkede gıdalar yoluyla D vitamini desteği koruyucu sağlık hizmetlerinin bir parçasıdır" dedi. "D vitamini dışarıdan ancak küçük bir kısmını alabildiğimiz, büyük bölümü deriden güneş ışınları vasıtasıyla oluşturulabilen bir maddedir" diyen Prof. Dr. Ali Kutlu, "D vitamininin de anti inflamatuar etkinliği olduğu birçok çalışmayla ortaya konmuştur. Vücudumuzun kanserle savaşında da gereklidir. D vitamini düşüklüğü olanlarda meme, prostat, kolon kanseri oranlarının 3-4 kat yüksek olduğunu gösteren çalışmalar vardır. D vitamini eksikliğinde adale, vücut ve kemik ağrıları, kronik yorgunluk hissi, uyku ve psikiyatrik bozukluklar, saç kaybı, yaraların iyileşmesinde gecikme, kalp hastalıkları riskinde artış, tekrarlayan enfeksiyonlar ortaya çıkabilir. D vitamini eksikliğiyle kalp krizinden ölüm, kalp yetmezliği, kalp damar hastalıkları ve yüksek tansiyon arasında ilişki gösterilmiştir" şeklinde konuştu.

Etiketler : Prof. Dr. Ali Kutlu kanserle savaş inflamatuar
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