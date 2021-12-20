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20 Aralık 2021 Pazartesi 08:00:00 - Güncelleme:20 Aralık 2021 Pazartesi 08:00:00

D vitamini hamilelikte çok önemli

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Vücudumuz için kritik öneme sahip olan D Vitamini, hamilelikte bebeğin kemik, diş, böbrek, kalp ve sinir sisteminin gelişmesine yardımcı oluyor.

Vücudumuz için kritik öneme sahip olan D Vitamini, hamilelikte bebeğin kemik, diş, böbrek, kalp ve sinir sisteminin gelişmesine yardımcı oluyor. Gebeliğin son üç ayında bebeğin kemik gelişimi için fosfora ve kalsiyuma gereksinimi artıyor. Bu sebeple gebelikte süt, balık, yumurta gibi kalsiyum, fosfor ve D vitamini içeren besinlerin tüketilmesi hem annenin sağlığı hem de bebek sağlığı için önem taşıyor. Bu kapsamda hamileliğin 12. haftasından itibaren D vitamini takviyesine başlanması gerektiğinin altını çizen Prof. Dr. Recai Pabuçcu, "D vitamini eksikliği toplumumuzda birçok kişide görülüyor. Özellikle hamilelik sürecinde ve güneşin daha az gözüktüğü kış aylarında D vitamini desteği oldukça önemli. Çünkü gebelikte D vitamini eksikliği olduğunda, preeklampsi dediğimiz yüksek tansiyon ile birlikte giden halk arasında 'gebelik zehirlenmesi' durumu, gebelik şekeri, bebekte gelişim sorunları ve bebekte erken doğum riskinde artış izlenebiliyor. Bu yüzden gebe kalmadan ve tüp bebek tedavisine başlamadan önce anne adayının değerlerini ölçüyoruz ve gerekli D vitamini takviyesini yaptıktan sonra işlemlere başlıyoruz'' diye belirtti.

30 DAKİKA YETERLİ

Prof. Dr. Recai Pabuçcu "Gebelikte D vitamini yönünden zengin olan besinlere yani yumurta, süt, yağlı balık, et tüketimine önem verilmelidir. Ancak mutlaka güneşlenme de önemli bir kaynaktır. Bu yüzden günde 15 ile 30 dakika güneşlenme D vitamininin üretimi için yeterli olacaktır" diye ekledi.

Etiketler : D Vitamini hamile Prof. Dr. Recai Pabuçcu Gebelikte D vitamini
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