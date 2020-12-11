D vitamini eksikliği eklem ağrısı yapar

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Gökhan Meriç, bu durumun yetişkinlerde osteomalazi (kemik yumuşaması) çocuklarda ise raşitizme neden olduğunu hatırlattı. Doç. Dr. Meriç, “Eklem ağrılarınızın nedeni D vitamini eksikliği olabilir” dedi. Kireçlenme problemi olan hastaların hem sağlıklarını desteklemek hem de semptomları hafifletmek için yaşam tarzı değişikliği yapmalarının gerektiğini söyleyen Doç. Dr. Gökhan Meriç, “Etkilenen eklemin düzenli olarak, nazikçe egzersiz yapması ve gerilmesi, toplam vücut ağırlığına dikkat edilmesi, kilo fazlalığı varsa kilo verilmesi, diz üzerinde ağır iş yapılmaması ve sigarayı bırakmak gerekir” diye uyardı.