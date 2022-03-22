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22 Mart 2022 Salı 09:00:00 - Güncelleme:22 Mart 2022 Salı 09:00:00

D vitamini eksikliği depresyonu tetikliyor

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D vitamini eksikliği, kas ağrıları, kalp rahatsızlıkları, uyku bozukluğu ve depresyon gibi birçok sorunu tetikliyor. Kadınlarda daha sık görülen vitamin eksikliği depresyonun da öncelikli nedenleri arasında yer alıyor.

D vitamini eksikliği, kas ağrıları, kalp rahatsızlıkları, uyku bozukluğu ve depresyon gibi birçok sorunu tetikliyor. Kadınlarda daha sık görülen vitamin eksikliği depresyonun da öncelikli nedenleri arasında yer alıyor.

Çağımızın hastalığı depresyon, en az 2 hafta boyunca ve günün büyük bölümünde olan mutsuzluk, isteksizlik, hayattan zevk alamama, uyku ve iştah değişiklikleri, enerji düşüklüğü, odaklanmakta zorlanma gibi belirtiler ile kendini gösteriyor. Psikiyatri uzmanı Dr. Alime Burçin Şimşek depresyonun birçok etkene bağlı olabileceği gibi, vitamin eksikliklerinin de bu bozukluk üzerinde etkisi olduğunu ifade ediyor. Özellikle karlı, yağışlı ve kapalı havalarla geçen, güneşe hasret kaldığımız bu günlerde kendinizi her zamankinden daha yorgun, enerjisiz, isteksiz ve mutsuz hissediyorsanız D vitamini eksikliği ile karşı karşıya olabilirsiniz.

SOĞUK HAVALARDA ETKİSİ ARTAR

Yapılan bilimsel çalışmalarda, depresyon hastalarının D vitamini düzeylerinin sağlıklı bireylere göre anlamlı düzeyde düşük olduğu görülürken, halk arasında mutluluk hormonu olarak da bilinen serotonin hormonunun kişilerin güneş ışığına maruz kalması durumunda yükseldiği de belirlenmiştir. Ülkemizde yapılan çalışmalarda ise yüzde 74'e varan oranlarda D vitamini eksikliği olduğu görülmekte, Ege Bölgesi'nde yaşayan yetişkinler üzerinde yapılan bir araştırmada bu oran erkeklerde yüzde 66 iken, kadınlarda yüzde 79 olarak ölçülmüştür.

GÜNEŞ IŞIĞINDAN FAYDALANIN

D vitamini, ciltte güneş ışınları etkisiyle sentezlenebildiğinden, uzmanlar vücudun yüzde 25'lik bir kısmının haftada 3 gün, 15'er dakikalık süreler ile güneşlendirilmesini tavsiye ediyor. Diğer vitaminlerin aksine, direkt beslenme yoluyla alınması daha zor olan D vitamini, güneş ışığı yoluyla yüzde 90 oranında sentezlenirken, güneş ışığı ile desteklenmemesi halinde ise tüketilen besinlerden ancak yüzde 10 oranında alınabiliyor.

SÜT ÜRÜNLERİ VE YUMURTA TÜKETİLMELİ

Doğal yollardan D vitaminini arttırmak için, D vitamini içeren yağlı balıklar (somon, sardalya ve uskumru gibi), süt ürünleri ve yumurta gibi hayvansal gıdalar yeterli miktarda tüketilmeli.

KOVID-19'A KARŞI DİRENÇ SAĞLIYOR

Doğal yollar dışında, dışardan D vitamini takviyesi alınması gereken durumlarda sağlık profesyonelleri tarafından uygulanan yapay ışık terapileri ve vitamin takviyeleri tedavide kullanılmakta. Elbette ki ruh sağlığımızın beden sağlığından ayrı düşünülemez. Yapılan çalışmalar D vitamini eksikliğini gidermenin Kovid-19 ile ilgili riskleri de azaltabileceğini bildiriyor. Psikiyatri Uzmanı Dr. Alime Burçin Şimşek; hem kendimiz, hem de sevdiklerimizin ruh ve beden sağlığını desteklemek için D vitamini eksikliklerimizin giderilmesine dikkat edilmesi gerektiğini belirtiyor.

Etiketler : İTAMİNİ EKSİKLİĞİ DEPRESYONU TETİKLER Dr. Alime Burçin Şimşek d vitamini
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