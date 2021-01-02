D vitamini deposu: Hamsi

Berik, "Özellikle yağlı balıklar çok iyi kaynaklardır. Bizim yağlı balık diye tanımladığımız kara etli ya da kırmızı etli dediğimiz balıklardır. Hamsi buna çok iyi bir örnektir. Düzenli olarak haftada en az üç gün tüketildiğinde sağlıklı bireylerin takviye almalarına gerek olmadan D vitamini ihtiyacı karşılanabilir" dedi. Prof. Dr. Berik "Üstelik içindeki karbohidrat miktarı çok düşük olduğu için diyabeti olanlar da yiyebilirler. Düzenli balık tüketerek D vitamini alır, sağlığımızı koruruz. Balığı ve su ürünlerini D vitaminiyle de sınırlamıyoruz. Yani sağlıklı beslenmek ve pek çok hastalıktan korunmak için su ürünlerini yaşam boyu düzenli olarak tüketmeliyiz" diye de ekledi.

